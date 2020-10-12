В Беларуси планируют ужесточить санкции статьи за незаконное участие в массовых мероприятиях

Источник материала: Ежедневник

Прорабатывается вопрос об ужесточении санкций статьи 23.34 (незаконное участие в массовых мероприятиях), заявил прокурор Минска Олег Лаврухин.

Как отметил прокурор в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ, это делается для того, чтобы минимизировать риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия.

«Только по Минску привлечено к административной ответственности за весь этот период около 3 тысяч человек, – сказал прокурор. – Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) – это административные штрафы по статье 23.34».

По словам Лаврухина, на сегодня в производстве органов предварительного следствия города Минска находится порядка 250 уголовных дел. Он связаны как с участием в массовых беспорядках (это статья 293), так и сопутствующие составы, связанные с оказанием сопротивления работникам милиции, угроза применения насилия в отношении работника милиции.

Прокурор добавил, что это дела, которые связаны с остановкой движения общественного транспорта.

«На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка 260 тысяч рублей. Это то, что установлено на сегодняшний день. Процесс продолжается, безусловно, эта сумма будет быстрее всего увеличиваться», - сказал он.