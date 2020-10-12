Видео: мужчины выясняли отношения на Немиге. Прямо посреди проезжей части (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на Немиге был затор. По большому счету утренний затор на Немиге — это привычное явление, но сегодня ситуацию усугубило случившееся там ДТП. И ладно бы только ДТП. Наш читатель с ником OldBear был очевидцем того, как мужчины устроили разборки прямо посреди проезжей части.

По словам автора видео, драка началась именно после дорожно-транспортного происшествия, хотя какие-либо повреждения у авто с имеющегося ракурса рассмотреть трудно. На дороге стояли два микроавтобуса (похоже, что оба — маршрутные такси), а также легковой автомобиль между ними. На дороге было даже слишком много людей: явно не только водители. Кто-то выяснял отношения, кто-то пытался разнимать (хотя уверенности в этом нет), остальные смотрели.

— После ДТП двух маршруток с Logan был небольшой «махач». В конце видео (плохо видно) одного из «бойцов» прижали к земле вдвоем. Милиция приехала минут через 10, — рассказал очевидец.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .