ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видео: мужчины выясняли отношения на Немиге. Прямо посреди проезжей части (видео)

12.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на Немиге был затор. По большому счету утренний затор на Немиге — это привычное явление, но сегодня ситуацию усугубило случившееся там ДТП. И ладно бы только ДТП. Наш читатель с ником OldBear был очевидцем того, как мужчины устроили разборки прямо посреди проезжей части.

По словам автора видео, драка началась именно после дорожно-транспортного происшествия, хотя какие-либо повреждения у авто с имеющегося ракурса рассмотреть трудно. На дороге стояли два микроавтобуса (похоже, что оба — маршрутные такси), а также легковой автомобиль между ними. На дороге было даже слишком много людей: явно не только водители. Кто-то выяснял отношения, кто-то пытался разнимать (хотя уверенности в этом нет), остальные смотрели.

— После ДТП двух маршруток с Logan был небольшой «махач». В конце видео (плохо видно) одного из «бойцов» прижали к земле вдвоем. Милиция приехала минут через 10, — рассказал очевидец.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром на Немиге был затор. По большому счету утренний затор на Немиге — это привычное явление, но сегодня ситуацию усугубило случившееся там ДТП. И ладно бы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Остановите давление на прессу!» Журналисты потребовали от властей не мешать работать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика