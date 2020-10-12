«Остановите давление на прессу!» Журналисты потребовали от властей не мешать работать

Источник материала: Onliner

Вчера мы наблюдали необычное по массовости задержание представителей разных изданий в Минске. Белорусская ассоциация журналистов, Пресс-клуб и ассоциация «Объединенные массмедиа» отреагировали на это (а также на обстановку в этой сфере вообще) заявлением . Главное требование — прекратить давление на прессу.

В документе говорится, что во время выборов и после них власти резко усилили давление на СМИ, журналистов и блогеров. В результате условия их деятельности изменились с «тяжелых» до «катастрофических».

Приводится такая статистика БАЖ: с начала года до 8 мая зафиксировано 23 нарушения прав журналистов, с 9 мая по 12 октября — больше 400; только задержаний журналистов за этот отрезок зафиксировано больше 230; более 50 раз в отношении журналистов применялась сила при задержании.

«Фиксировались факты пыток после задержания, повреждение или изъятие техники, многих журналистов удерживали под стражей, наказывали административным арестом или штрафами. Три журналистки были ранены резиновыми пулями. Ни один из этих фактов не привел к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, виновных в нарушении прав журналистов», — говорится в заявлении.

К нарушениям свободы мнений отнесены и блокирование интернета, ограничение доступа к сайтам, негласный запрет на печать, предупреждения Мининформа, отказы МИДа в рассмотрении заявлений на аккредитацию и т. д.

Особую тревогу у авторов петиции вызывает уголовное дело в отношении главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и лишение Tut.by статуса СМИ.

Требования таковы:

расследовать все случаи нарушения прав журналистов, виновных — наказать;

прекратить произвольные задержания работающих журналистов;

освободить блогеров, которые признаны политзаключенными;

вернуть Tut.by статус СМИ;

остановить уголовное преследование Мартиновича;

остановить практику отказа в печати;

не блокировать интернет;

отказаться от неправомерного внесудебного блокирования сайтов;

не мешать работать журналистам иностранных СМИ и фрилансерам.