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В Киеве начался демонтаж многоэтажки, где летом произошел взрыв газа
Источник материала: Onliner
Киевские спасатели начали работы по разбору секции девятиэтажки в районе Позняки украинской столицы. Прежде чем демонтировать подъезд, где в июне произошел взрыв газа, они установят специальные конструкции, которые закрепят аварийные панели. Это позволит жителям пострадавших квартир вынести из них свои вещи.
Подготовительные работы начали еще 23 сентября. За это время фрагменты обрушившегося подъезда очистили от строительного мусора, что позволило в эту субботу приступить к следующему этапу работ. Как
На время проведения работ в шестом подъезде жители пятого подъезда дома и соседнего здания временно покинули свои квартиры. После завершения укрепления секции владельцы пострадавших квартир получат возможность вынести оставшиеся в них вещи, а затем начнется непосредственно разбор поврежденных конструкций.
Напомним, взрыв газа в киевской многоэтажке по улице С. Крушельницкой
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Киевские спасатели начали работы по разбору секции девятиэтажки в районе Позняки украинской столицы. Прежде чем демонтировать подъезд, где в июне произошел взрыв...
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