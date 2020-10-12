Стали известны подробности об iPhone 12

Источник материала: Onliner

Уже завтра Apple, как ожидается, представит линейку смартфонов iPhone 12. Однако сегодня многочисленные аналитики готовы рассказать всю правду об устройствах. Ранее сообщалось, что компания покажет четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Инсайдер Макс Вайнбах рассказал о ключевых особенностях новинок.

По его словам, все iPhone 12 получат ускоренную функцию распознавания лица Face ID. При этом вырез под модуль TrueDepth уменьшат только по ширине и только в iPhone 12 mini. У всех будет продвинутый цифровой зум, а у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — еще и улучшенный оптический.

Макс Вайнбах утверждает, что Apple значительно доработала сверхширокоугольную камеру, расширила светочувствительность датчика и приспособила его для макросъемки. Также в iPhone 12 слегка прокачают автономность, однако заметных подвижек в этом направлении ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что дисплеи iPhone 12 Pro и Pro Max смогут работать с частотой обновления 120 Гц. Однако некоторые аналитики сообщают, что из-за негативного влияния на автономность смартфонов в Apple решили не добавлять эту функцию.