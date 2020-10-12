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Стали известны подробности об iPhone 12
Источник материала: Onliner
Уже завтра Apple, как ожидается, представит линейку смартфонов iPhone 12. Однако сегодня многочисленные аналитики готовы рассказать всю правду об устройствах. Ранее сообщалось, что компания покажет четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Инсайдер Макс Вайнбах
По его словам, все iPhone 12 получат ускоренную функцию распознавания лица Face ID. При этом вырез под модуль TrueDepth уменьшат только по ширине и только в iPhone 12 mini. У всех будет продвинутый цифровой зум, а у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — еще и улучшенный оптический.
Макс Вайнбах утверждает, что Apple значительно доработала сверхширокоугольную камеру, расширила светочувствительность датчика и приспособила его для макросъемки. Также в iPhone 12 слегка прокачают автономность, однако заметных подвижек в этом направлении ждать не стоит.
Ранее сообщалось, что дисплеи iPhone 12 Pro и Pro Max смогут работать с частотой обновления 120 Гц. Однако некоторые аналитики сообщают, что из-за негативного влияния на автономность смартфонов в Apple решили не добавлять эту функцию.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Уже завтра Apple, как ожидается, представит линейку смартфонов iPhone 12. Однако сегодня многочисленные аналитики готовы рассказать всю правду об устройствах. Ранее...
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