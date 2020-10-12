Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива компании

Демис Чармадов из Новосибирска несколько раз открывал свое дело, но быстро понимал, что проекты не приносят ему удовлетворения. Поначалу его целью был только заработок — именно поэтому он быстро перегорал и брался за новый бизнес или возвращался на работу в найм. В какой-то момент Демис понял, что хочет решительно поменять свою жизнь — переехал в Краснодар и открыл интерактивный семейный парк развлечений «Джоуль Парк» . О том, как бизнес-проект для души превратился во франшизу, Демис рассказал в материале.

Чуть не стал помощником прокурора, разочаровавшись в бизнесе

— Я окончил экономический факультет НГУ в Новосибирске, продолжил обучение в магистратуре. На третьем курсе вместе с однокурсником открыл небольшую точку общепита на 40 кв. м.

Для этого нам потребовалось 400 тыс. российских рублей (около $ 6 тыс.), которые мы привлекли за счет инвестора. Но когда деньги были вложены, пришло осознание — теперь вся ответственность на моих плечах. Работать в общепите пришлось самому. Это сильно расходилось с моими планами на будущее.

Я был в том возрасте, когда моей единственной целью в бизнесе было — заработать. Подход был топорный: открыть кафе и получать много денег. Мы не прогорели только потому, что было экономическое образование, которое хотя бы в теории сформировало представление о том, как предпринимательство должно работать. Но кафе все же пришлось закрыть — больших денег оно не приносило. Мы отработали вложения примерно за 8 месяцев и свернули дело.

Следующим этапом для меня стала попытка заработать в строительной сфере. Однажды я был в воинской части и обратил внимание, что на территории ведется строительство. Узнал, что подрядчик выиграл тендер и строит для части модульный павильон. Процесс показался мне несложным, поэтому я подумал, что можно попробовать на этом заработать.

Я начал заниматься установкой модульных павильонов на территории воинских частей. Выигрывал тендеры и возводил объекты в небольших частях. Пробовал «войти» и на большие, но не смог выиграть аукционы. Модульные павильоны я закупал, а на территории частей просто устанавливал — это несложные конструкции, и высокой экспертизы здесь не требовалось. Этот бизнес проработал около 8 месяцев, за это время удалось построить 12 двухэтажных павильонов. Но я понял, что вырасти и зарабатывать на том уровне, который считал достойным, не смогу без дополнительных вложений и связей.

Устроился работать в крупную компанию — стал директором на камнеобрабатывающем заводе в Омске. Мне было всего 23 года, а в подчинении — 280 человек. Предприятие занималось производством столешниц, каминов, памятников и прочих изделий из натурального камня.

Параллельно продолжил работать и участвовать в аукционах в строительной сфере, только на этот раз в партнерстве со знакомым. Мы проводили капитальные ремонты — занимались отделочными работами, заменой кровли и т.д. Заказчиками были в основном государственные организации.

Через 1,5 года мой партнер решил, что больше не хочет заниматься капремонтами. А один я не потянул бы это дело. Поэтому бизнес мы свернули.

Я в сердцах подумал, что не хочу больше строить никакой бизнес, — и пошел работать в прокуратуру. Отработал полгода и был в шаге от назначения помощником прокурора. Но в тот момент понял, что не хочу продолжать идти по этому пути.

Устроился в банк — работал в кредитном отделе, занимался развитием партнерских программ, затем — организовывал сеть обслуживания банкоматов… Сменил несколько направлений всего за 1 год. И… перегорел.

Почувствовал, что нигде не на своем месте. Мне было дискомфортно на работе. И в целом я ощущал, что жизнь должна складываться как-то иначе. В итоге я уволился и уехал жить в Краснодар — хотел туда, где тепло. И в процессе переезда родилась идея создания проекта, который послужит не только для заработка, но и моей личной жизненной миссии. Я решил открыть семейный интерактивный парк развлечений.

Бизнес на детских развлечениях с идеей из Европы

Идея пришла мне в голову чуть более 6 лет назад. Это изначально был проект на стыке бизнес-интересов и желания создать социально значимый проект. В основу легла концепция научно-развлекательных музеев, которые стали популярны в Европе еще десятилетие назад. К музейной концепции добавили развлекательные и игровые элементы, чтобы сделать продукт интереснее для широкой аудитории.

В интерактивном парке представлены экспонаты, которые наглядно демонстрируют, как работают законы физики. Это полезно для развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они могут наглядно представить себе суть процессов, которые в школах зачастую проходят только в теории.



Фото из архива компании

Ключевая мысль была в том, чтобы предложить новый формат детского досуга, который подходил бы для вовлечения всей семьи. Т.е. родители не просто оставляют детей на аниматоров, а сами непосредственно участвуют в процессе игр и развития. Это важный объединяющий фактор, без которого концепция работать не сможет.

За основу идеи мы взяли популярный семейный парк Коперника в Варшаве, основанный на концепции Edutainment — т.е. игрового обучения. Он спонсируется и всячески поддерживается государством, как и многие подобные проекты. В Европе такие инициативы имеют статус социально-развивающих и поэтому легко привлекают гранты и спонсорство. В России рассчитывать на такую поддержку не приходилось, я сразу понимал, что справляться придется только своими силами и средствами.

Следует отметить, что сама по себе идея интерактивных парков развлечения и развития для детей — не новая. Один из старейших таких объектов находится в Греции — он основан в 1974 году. И его концепция не сильно отличается от того, что предлагают современные проекты. Дело в том, что даже реквизит для опытов практически идентичен. Разница только в том, какого они масштаба. Например, почти в каждом развлекательном центре есть так называемый маятник Максвелла. У нас он размером всего в 2 метра, а в парке Коперника, например, — 25 метров.

Сколько стоит открыть интерактивный парк развлечений

4 года назад открыли первый парк — в Краснодаре, а 2 года назад — в Ростове.



Фото из архива компании

Инвестиции в открытие подобных парков развлечений находятся в пределах от 5 до 30 млн российских рублей (от $ 64 тыс. до $ 385 тыс.). Сумма зависит от площади парка, количества и качества произведенных экспонатов, места размещения парка (зачастую в крупных ТЦ) и ряда других аспектов.

К слову, в России есть компании — производители экспонатов для таких парков развлечений. Однако есть вопросы к качеству их продукции, соблюдению стандартов безопасности и срокам изготовления. Поэтому для себя я работу с российскими производителями реквизита определил как рискованную — можно получить некачественный продукт, пролететь по срокам или, при худшем раскладе, поставить под угрозу безопасность клиента. Это неприемлемый набор рисков для бизнеса. Поэтому мы решили, что будем обращаться к поставщикам и производителям из стран Европы, несмотря на то, что затраты на закупку оборудования будут выше.

80% средств для открытия парка я взял из собственных сбережений. Их я формировал годами — была возможность откладывать. Еще на 20% привлек инвестора, потому что сбережений все же не хватало. Также в бизнесе участвовал еще один партнер. При этом моя доля на начальном этапе была всего ¼. Впоследствии я выкупил доли всех остальных партнеров и стал 100% собственником.



Фото из архива компании

Следующим этапом стал поиск подходящего помещения. Для подобных парков требуется пространство не менее 1000 кв. м с высотой потолков от 4 м.

«Джоуль Парк» в Ростове-на-Дону — площадью 1400 кв. м, а в Краснодаре — чуть поменьше, 1200 кв. м. Причем в Ростове мы арендовали пространство в здании бывшей табачной фабрики, которому уже более 150 лет.

Для выбранного помещения был разработан индивидуальный проект по размещению тематических зон и отдельных экспонатов и аттракционов. Помимо непосредственно музейной части в парке есть развлекательные и досуговые зоны — например, зеркальный лабиринт, научная химическая лаборатория, зона для проведения семейных праздников, мини-кафе.

Аренда помещения обходится примерно в 450−500 российских рублей (примерно $ 5–6,5) за 1 кв. м. В штате парка в Ростове-на-Дону 28 человек, работают 2 смены по 14−16 человек.

Главная проблема — убедить россиян проводить время по-новому

Основная сложность в нашем бизнесе — привлечение аудитории. Наш товар — это эмоции. А их в России не принято ценить высоко. С момента открытия и до сегодняшнего дня нам постоянно приходится доказывать людям и убеждать их в том, что поход с ребенком в «Джоуль Парк» — это полезно и стоит траты времени. Если европейцы к подобным форматам уже привыкли и понимают их ценность, то у нас все еще воспринимают как пустышку для выкачивания денег из родителей.

К тому же россияне привыкли проводить семейный досуг иначе, и переучить их — это очень сложная задача, требующая времени и постоянной популяризаторской работы.



Фото из архива компании

Еще одна сложность — разработка образовательно-развлекательных программ для детей разного возраста. Дело в том, что два ребенка одного и того же возраста могут иметь совершенно разный уровень развития и подготовленности, внимания и заинтересованности. Иногда 5-летнему ребенку нужно идти с группой 7−8 лет, а бывает и наоборот. Угадать — невозможно, поэтому мы советуем родителям самим определять, какие программы больше подойдут их ребенку. А сами стараемся совершенствовать возрастные программы, учитывая общие тенденции и «усредненные» показатели для детей тех или иных возрастных групп.

Также непростым условием для ведения бизнеса является сезонность — летом у нас период спада, почти тотального. Во-первых, родители предпочитают проводить время с детьми на свежем воздухе. Во-вторых, многие уезжают из города на отдых, поэтому в целом клиентуры становится меньше. И в-третьих, школы прекращают на лето образовательный процесс, и многие родители по инерции переключают вектор развития с обучения на отдых и оздоровление.

От парка развлечений к собственной франшизе

По формату объекты в Ростове и Краснодаре идентичны. Но в Краснодаре в сентябре 2019 годы мы проводили ребрендинг, теперь парк там называется «Волшебная Вселенная» .

Оборот разнится от месяца к месяцу в зависимости от уровня посещаемости — от 1 млн до 4,5 млн российских рублей в месяц (от $ 12,8 тыс. до $ 57,7 тыс.). Всегда остаемся в плюсе.

Поняв, что формат проекта прибыльный, я решил запустить на его основе собственную франшизу под брендом «Волшебная Вселенная». Фундаментом для нее стали два моих парка и накопленный за годы работы опыт. Теперь я предлагаю другим людям открывать парки развлечений. Есть три формата: максимальный — парк предполагает музейную, развлекательную и досуговую зоны; музей — только зона с экспонатами; формат, в котором представлено только одно из направлений (например, без лаборатории или без лабиринта и т.д.).



Фото из архива компании

Первоначальный взнос — 2 млн российских рублей. Также необходимы инвестиции в размере 10 млн рублей в сам объект. Размер роялти — 8%. При этом мы продолжаем обслуживать рекламные кампании и сайты для объектов за счет этих поступлений.

В следующем году рассчитываю привлечь 4−6 франчайзи. Понимаю, что придется даже кому-то отказывать. Дело в том, что такой проект не начать, если ничего в этом не понимаешь. Поэтому мне придется выезжать на консультации в другие города и раскладывать все по полочкам. Думаю, в направлении развития франшизы еще предстоит большая работа.

Но в целом мне кажется, что я, наконец, делаю то, что считаю и полезным, и доходным. Каждый предприниматель приходит к мысли, что хочет открыть бизнес для души. В него должны быть заложены близкие человеку ценности и мысли. Иначе — не сработает ничего. Нужно учиться понимать свои стремления и цели, видеть свою миссию и действовать в этом направлении. Только так у проекта есть шанс на долгую и успешную жизнь. Да, важно видеть свои ошибки и учиться их не повторять. Но желание найти свое — это та единственная основа, которая способна свести вас с целевой аудиторией. Слушать нужно прежде всего себя.

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