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Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»

12.10.2020 10:21 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»
Фото из архива компании

Демис Чармадов из Новосибирска несколько раз открывал свое дело, но быстро понимал, что проекты не приносят ему удовлетворения. Поначалу его целью был только заработок — именно поэтому он быстро перегорал и брался за новый бизнес или возвращался на работу в найм. В какой-то момент Демис понял, что хочет решительно поменять свою жизнь — переехал в Краснодар и открыл интерактивный семейный парк развлечений «Джоуль Парк». О том, как бизнес-проект для души превратился во франшизу, Демис рассказал в материале.

Чуть не стал помощником прокурора, разочаровавшись в бизнесе

—  Я окончил экономический факультет НГУ в Новосибирске, продолжил обучение в магистратуре. На третьем курсе вместе с однокурсником открыл небольшую точку общепита на 40 кв. м.

Для этого нам потребовалось 400 тыс. российских рублей (около $ 6 тыс.), которые мы привлекли за счет инвестора. Но когда деньги были вложены, пришло осознание — теперь вся ответственность на моих плечах. Работать в общепите пришлось самому. Это сильно расходилось с моими планами на будущее.

Я был в том возрасте, когда моей единственной целью в бизнесе было — заработать. Подход был топорный: открыть кафе и получать много денег. Мы не прогорели только потому, что было экономическое образование, которое хотя бы в теории сформировало представление о том, как предпринимательство должно работать. Но кафе все же пришлось закрыть — больших денег оно не приносило. Мы отработали вложения примерно за 8 месяцев и свернули дело.

Следующим этапом для меня стала попытка заработать в строительной сфере. Однажды я был в воинской части и обратил внимание, что на территории ведется строительство. Узнал, что подрядчик выиграл тендер и строит для части модульный павильон. Процесс показался мне несложным, поэтому я подумал, что можно попробовать на этом заработать.

Я начал заниматься установкой модульных павильонов на территории воинских частей. Выигрывал тендеры и возводил объекты в небольших частях. Пробовал «войти» и на большие, но не смог выиграть аукционы. Модульные павильоны я закупал, а на территории частей просто устанавливал — это несложные конструкции, и высокой экспертизы здесь не требовалось. Этот бизнес проработал около 8 месяцев, за это время удалось построить 12 двухэтажных павильонов. Но я понял, что вырасти и зарабатывать на том уровне, который считал достойным, не смогу без дополнительных вложений и связей.

Устроился работать в крупную компанию — стал директором на камнеобрабатывающем заводе в Омске. Мне было всего 23 года, а в подчинении — 280 человек. Предприятие занималось производством столешниц, каминов, памятников и прочих изделий из натурального камня.

Параллельно продолжил работать и участвовать в аукционах в строительной сфере, только на этот раз в партнерстве со знакомым. Мы проводили капитальные ремонты — занимались отделочными работами, заменой кровли и т.д. Заказчиками были в основном государственные организации.

Через 1,5 года мой партнер решил, что больше не хочет заниматься капремонтами. А один я не потянул бы это дело. Поэтому бизнес мы свернули.

Я в сердцах подумал, что не хочу больше строить никакой бизнес, — и пошел работать в прокуратуру.Отработал полгода и был в шаге от назначения помощником прокурора. Но в тот момент понял, что не хочу продолжать идти по этому пути.

Устроился в банк — работал в кредитном отделе, занимался развитием партнерских программ, затем — организовывал сеть обслуживания банкоматов… Сменил несколько направлений всего за 1 год. И… перегорел.

Почувствовал, что нигде не на своем месте. Мне было дискомфортно на работе. И в целом я ощущал, что жизнь должна складываться как-то иначе. В итоге я уволился и уехал жить в Краснодар — хотел туда, где тепло. И в процессе переезда родилась идея создания проекта, который послужит не только для заработка, но и моей личной жизненной миссии. Я решил открыть семейный интерактивный парк развлечений.

Бизнес на детских развлечениях с идеей из Европы

Идея пришла мне в голову чуть более 6 лет назад. Это изначально был проект на стыке бизнес-интересов и желания создать социально значимый проект. В основу легла концепция научно-развлекательных музеев, которые стали популярны в Европе еще десятилетие назад. К музейной концепции добавили развлекательные и игровые элементы, чтобы сделать продукт интереснее для широкой аудитории.

В интерактивном парке представлены экспонаты, которые наглядно демонстрируют, как работают законы физики. Это полезно для развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они могут наглядно представить себе суть процессов, которые в школах зачастую проходят только в теории.

Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»
Фото из архива компании

Ключевая мысль была в том, чтобы предложить новый формат детского досуга, который подходил бы для вовлечения всей семьи. Т.е. родители не просто оставляют детей на аниматоров, а сами непосредственно участвуют в процессе игр и развития. Это важный объединяющий фактор, без которого концепция работать не сможет.

За основу идеи мы взяли популярный семейный парк Коперника в Варшаве, основанный на концепции Edutainment — т.е. игрового обучения. Он спонсируется и всячески поддерживается государством, как и многие подобные проекты. В Европе такие инициативы имеют статус социально-развивающих и поэтому легко привлекают гранты и спонсорство. В России рассчитывать на такую поддержку не приходилось, я сразу понимал, что справляться придется только своими силами и средствами.

Следует отметить, что сама по себе идея интерактивных парков развлечения и развития для детей — не новая. Один из старейших таких объектов находится в Греции — он основан в 1974 году. И его концепция не сильно отличается от того, что предлагают современные проекты. Дело в том, что даже реквизит для опытов практически идентичен. Разница только в том, какого они масштаба. Например, почти в каждом развлекательном центре есть так называемый маятник Максвелла. У нас он размером всего в 2 метра, а в парке Коперника, например, — 25 метров.

Сколько стоит открыть интерактивный парк развлечений

4 года назад открыли первый парк — в Краснодаре, а 2 года назад — в Ростове.

Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»
Фото из архива компании

Инвестиции в открытие подобных парков развлечений находятся в пределах от 5 до 30 млн российских рублей (от $ 64 тыс. до $ 385 тыс.). Сумма зависит от площади парка, количества и качества произведенных экспонатов, места размещения парка (зачастую в крупных ТЦ) и ряда других аспектов.

К слову, в России есть компании — производители экспонатов для таких парков развлечений. Однако есть вопросы к качеству их продукции, соблюдению стандартов безопасности и срокам изготовления. Поэтому для себя я работу с российскими производителями реквизита определил как рискованную — можно получить некачественный продукт, пролететь по срокам или, при худшем раскладе, поставить под угрозу безопасность клиента. Это неприемлемый набор рисков для бизнеса. Поэтому мы решили, что будем обращаться к поставщикам и производителям из стран Европы, несмотря на то, что затраты на закупку оборудования будут выше.

80% средств для открытия парка я взял из собственных сбережений. Их я формировал годами — была возможность откладывать. Еще на 20% привлек инвестора, потому что сбережений все же не хватало. Также в бизнесе участвовал еще один партнер. При этом моя доля на начальном этапе была всего ¼. Впоследствии я выкупил доли всех остальных партнеров и стал 100% собственником.

Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»
Фото из архива компании

Следующим этапом стал поиск подходящего помещения. Для подобных парков требуется пространство не менее 1000 кв. м с высотой потолков от 4 м.

«Джоуль Парк» в Ростове-на-Дону — площадью 1400 кв. м, а в Краснодаре — чуть поменьше, 1200 кв. м. Причем в Ростове мы арендовали пространство в здании бывшей табачной фабрики, которому уже более 150 лет.

Для выбранного помещения был разработан индивидуальный проект по размещению тематических зон и отдельных экспонатов и аттракционов. Помимо непосредственно музейной части в парке есть развлекательные и досуговые зоны — например, зеркальный лабиринт, научная химическая лаборатория, зона для проведения семейных праздников, мини-кафе.

Аренда помещения обходится примерно в 450−500 российских рублей (примерно $ 5–6,5) за 1 кв. м. В штате парка в Ростове-на-Дону 28 человек, работают 2 смены по 14−16 человек.

Главная проблема — убедить россиян проводить время по-новому

Основная сложность в нашем бизнесе — привлечение аудитории. Наш товар — это эмоции. А их в России не принято ценить высоко. С момента открытия и до сегодняшнего дня нам постоянно приходится доказывать людям и убеждать их в том, что поход с ребенком в «Джоуль Парк» — это полезно и стоит траты времени. Если европейцы к подобным форматам уже привыкли и понимают их ценность, то у нас все еще воспринимают как пустышку для выкачивания денег из родителей.

К тому же россияне привыкли проводить семейный досуг иначе, и переучить их — это очень сложная задача, требующая времени и постоянной популяризаторской работы.

Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»
Фото из архива компании

Еще одна сложность — разработка образовательно-развлекательных программ для детей разного возраста. Дело в том, что два ребенка одного и того же возраста могут иметь совершенно разный уровень развития и подготовленности, внимания и заинтересованности. Иногда 5-летнему ребенку нужно идти с группой 7−8 лет, а бывает и наоборот. Угадать — невозможно, поэтому мы советуем родителям самим определять, какие программы больше подойдут их ребенку. А сами стараемся совершенствовать возрастные программы, учитывая общие тенденции и «усредненные» показатели для детей тех или иных возрастных групп.

Также непростым условием для ведения бизнеса является сезонность — летом у нас период спада, почти тотального. Во-первых, родители предпочитают проводить время с детьми на свежем воздухе. Во-вторых, многие уезжают из города на отдых, поэтому в целом клиентуры становится меньше. И в-третьих, школы прекращают на лето образовательный процесс, и многие родители по инерции переключают вектор развития с обучения на отдых и оздоровление.

От парка развлечений к собственной франшизе

По формату объекты в Ростове и Краснодаре идентичны. Но в Краснодаре в сентябре 2019 годы мы проводили ребрендинг, теперь парк там называется «Волшебная Вселенная».

Оборот разнится от месяца к месяцу в зависимости от уровня посещаемости — от 1 млн до 4,5 млн российских рублей в месяц (от $ 12,8 тыс. до $ 57,7 тыс.). Всегда остаемся в плюсе.

Поняв, что формат проекта прибыльный, я решил запустить на его основе собственную франшизу под брендом «Волшебная Вселенная». Фундаментом для нее стали два моих парка и накопленный за годы работы опыт. Теперь я предлагаю другим людям открывать парки развлечений. Есть три формата: максимальный — парк предполагает музейную, развлекательную и досуговую зоны; музей — только зона с экспонатами; формат, в котором представлено только одно из направлений (например, без лаборатории или без лабиринта и т.д.).

Не захотел быть прокурором — и открыл семейный центр развлечений. История «Джоуль Парка»
Фото из архива компании

Первоначальный взнос — 2 млн российских рублей. Также необходимы инвестиции в размере 10 млн рублей в сам объект. Размер роялти — 8%. При этом мы продолжаем обслуживать рекламные кампании и сайты для объектов за счет этих поступлений.

В следующем году рассчитываю привлечь 4−6 франчайзи. Понимаю, что придется даже кому-то отказывать. Дело в том, что такой проект не начать, если ничего в этом не понимаешь. Поэтому мне придется выезжать на консультации в другие города и раскладывать все по полочкам. Думаю, в направлении развития франшизы еще предстоит большая работа.

Но в целом мне кажется, что я, наконец, делаю то, что считаю и полезным, и доходным. Каждый предприниматель приходит к мысли, что хочет открыть бизнес для души. В него должны быть заложены близкие человеку ценности и мысли. Иначе — не сработает ничего. Нужно учиться понимать свои стремления и цели, видеть свою миссию и действовать в этом направлении. Только так у проекта есть шанс на долгую и успешную жизнь. Да, важно видеть свои ошибки и учиться их не повторять. Но желание найти свое — это та единственная основа, которая способна свести вас с целевой аудиторией. Слушать нужно прежде всего себя.

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Демис Чармадов из Новосибирска несколько раз открывал свое дело, но быстро понимал, что проекты не приносят ему удовлетворения. Поначалу его целью был только...
 
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