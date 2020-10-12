ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канада осудила действия силовиков на акциях протестов в Беларуси

12.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших в Беларуси.

Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань у себя в Twitter, передает tut.by.

«Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Беларуси», — заявил министр.

Шампань добавил, что обсудит происходящее в Беларуси с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 11 октября на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны более 500 человек.

Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применяли водометы и светошумовые гранаты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: мужчины выясняли отношения на Немиге. Прямо посреди проезжей части (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика