|
Канада осудила действия силовиков на акциях протестов в Беларуси
Источник материала: АФН
Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших в Беларуси.
Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань у себя в Twitter, передает tut.by.
«Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Беларуси», — заявил министр.
Шампань добавил, что обсудит происходящее в Беларуси с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 11 октября на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны более 500 человек.
Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применяли водометы и светошумовые гранаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)