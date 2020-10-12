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В Таджикистане случилось переизбрание Рахмона на 5-й президентский срок

12.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Действующий диктатор Таджикистана 68-летний Эмомали Рахмон победил на выборах президента с результатом 90,92%.

Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиера Худоёрзода.

«Эмомали Рахмон набирает 90,92%», — сказал он, объявляя предварительные данные, и добавил, что итоговая явка на выборах главы государства составила 85,39%.

Срок президентских полномочий составляет семь лет, Рахмон победил на выборах главы государства в пятый раз.

Вечером 11 октября глава ЦИК заявил, что нарушений на выборах не зафиксировано, а жалоб ни от кандидатов, ни от наблюдателей не поступало. Голосование на 3375 избирательных участках длилось до 20:00 11 октября, передает РБК.

Помимо Рахмона в президентской гонке также участвовали Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии; Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии; Рустам Латифзода от Аграрной партии; Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ.

Рахмон впервые победил на выборах президента в ноябре 1994 года. Позже ему удалось переизбраться на пост главы государства в 1999, 2006, 2013 годах. В 2015 году Рахмону присвоили статус Основателя мира и национального единства — Лидера нации.

 
 
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Действующий диктатор Таджикистана 68-летний Эмомали Рахмон победил на выборах президента с результатом 90,92%.
 
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