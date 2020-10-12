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Посоревновался с Лукашенко: Рахмон получил на выборах в Тадикистане более 90% голосов
Источник материала: Партизан
Четыре кандидата из пяти вместе набрали менее 8%, свидетельствуют предварительные итоги выборов президента Таджикистана. Какие выборы - таков и результат.
Фото Радио Свобода
На выборах президента Таджикистана действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей. Такие данные утром в понедельник, 12 октября, обнародовал на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода, сообщает
"Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92%… В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы", – сообщил Худоерзода и добавил, что явка составила 85,39%.
Таким образом, Эмомали Рахмон станет президентом Таджикистана в пятый раз. Кто бы сомневался, как говорится...
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Четыре кандидата из пяти вместе набрали менее 8%, свидетельствуют предварительные итоги выборов президента Таджикистана. Какие выборы - таков и результат.
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