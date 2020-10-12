В Административном кодексе ужесточат наказание за выход на митинги

Тогда же он сказал, что разукомплектовывание водомета приравнивается к насилию над сотрудником внутренних дел.





— В период пиковых событий — ночью 9, а затем 10, 11 и 12 августа, действительно были массовые задержания. Но если несколько тысяч задерживались, то эти несколько тысяч и фиксировались. […] Сегодня только по Минску к административной ответственности за весь поствыборный период привлечено примерно 3 тысячи граждан. Две трети из этого числа наказаны арестами, другие получили штрафы по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.





В настоящее время, насколько мне известно, прорабатывается вопрос в том числе и об ужесточении санкций вот этой статьи для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия, — сказал Лаврухин, не уточняя, как именно могут быть ужесточены санкции статьи.





На данный момент статья 23.34 КоАП Беларуси грозит нарушителю предупреждением, штрафом до 30 базовых (повторно до 50 базовых) или административным арестом.