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Власть прокололась на «плохих» дипломатах. И не только

12.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня рассказал, за что уволили его коллег.

Власть прокололась на «плохих» дипломатах. И не только

«Недавно я с удивлением обнаружил, что  был освобожден от должности и лишен дипломатического ранга Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович – «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». В этот бред поверить было невозможно. Ведь  мы, т.е. группа «аксакалов» МИДа, как заметил сам Василий Михайлович, «друг друга знаем до кончиков ногтей», – пишет в Фейсбуке Игорь Лещеня. – Пять дней назад  в СМИ  появилось подтверждение  догадок: за отказ фальсифицировать выборы.

Победа Тихановской на избирательном участке в Нур-Султане не оставляет сомнений в причине увольнения  8 октября  бывшего временного поверенного в делах Беларуси в Казахстане Игоря Шолодонова. А ведь есть и другие подобные истории.

На поверхности – два вывода:

1. Власть публично признается в фальсификации выборов, увольняя дипломатов за «неправильные результаты». И демонстративно рекламируя такие решения. Вносившим предложения о наказаниях чиновникам окончательно велели отключить мозги как неблагонадежную часть человеческого организма.

Вопрос к аккредитованным в Минске послам «братских стран» и государств – «стратегических партнеров Беларуси»: информировали ли Вы свои министерства об этих увольнениях? И что все-таки Вы написали об этом? Вопрос к Министерствам иностранных дел упомянутых стран: по-прежнему считаете безошибочными рекомендации главам своих государств по итогам президентских выборов в Беларуси?

2. До крайней степени маразма доведен не новый для большинства чиновников тезис власти: подавляющее большинство граждан Беларуси безгранично поддерживают первого президента страны. Даже те, кто десятилетиями живет на Западе и подвержен «империалистической пропаганде». Просто они стесняются признаться в этом самим себе. И если они вдруг проголосовали «против», то только по вине Посла или председателя гор-/рай-/облисполкома, который не помог им понять свое истинное отношение к «Бацьке».



Насколько  адекватно способна оценивать ситуацию и действовать такая власть?  


Все, что произошло после вечера 9 августа, для многих, да и для меня тоже, сместило в самые дальние уголки памяти  некоторые интересные бюрократические ходы. А зря!

Например, всем известно, что за 15 дней до выборов  для ознакомления избирателей должны быть предоставлены спи и граждан, имеющих право участвовать в выборах. Уверен, что везде так оно и было.

НО! За 1-2 дня до голосования в Посольства со ссылкой на Центризбирком был направлен …. обновленный бланк такого списка. Список срочно пришлось переписывать.

И знаете, почему?... В НОВОМ БЛАНКЕ, в отличие от предыдущего, БЫЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  а) ДВА ЭТАПА  предстоящих президентских выборов и б) ЕЩЕ ДВА ЭТАПА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ!

Я не исключаю, что это могла быть специальная заготовка, призванная продемонстрировать высокую степень белорусской демократии для особо въедливых избирателей, или просто исправление первоначального бюрократического «ляпа». Но такая замена накануне выборов свидетельствует также и о реальной амплитуде колебаний  власти. И о том, что при наличии ясного плана действий и соответствующей организации у оппонентов власти были шансы для большей убедительности… 

…Встреча А.Г.Лукашенко в СИЗО КГБ с «представителями оппозиционных политических движений» (БЕЛТА!) – интересный маневр и предмет отдельного обсуждения. Но что-то мне подсказывает: мы увидим со стороны власти еще много нелепых «жесточайших»  шагов, которые будут обострять ситуацию…»
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня рассказал, за что уволили его коллег.
 
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