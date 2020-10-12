Белорусский грузопоток через клайпедский порт не уменьшается

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«Цифры никаких показаний нам не дают. Наоборот, в сентябре погрузки навальных продуктов, в том числе и удобрений, были хорошие. Мы чувствуем и видим в общественном пространстве, что где-то кто-то пытается строить терминал или оказывать влияние, однако погрузки идут нормально, и транспорт, и суда, все остальное, эти грузы едут», – сказал гендиректор.



Белорусские грузы составляют около 30% грузооборота Клайпедского порта. По словам Латакаса, их перенаправление было бы невыгодно самой Беларуси, кроме того, чтобы найти новые маршруты, нужно время.

Концерн «Белнефтехим» ранее отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем). В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что область готова предложить портовые мощности для перевалки 6 млн тонн нефтепродуктов и 10 млн тонн удобрений из Беларуси.

«На нефтепродукты нужно меньше времени, потому что у терминалов в России есть мощности, их немало в северной части, они могли бы принять груз, но экономически это было бы очень дорого. С другими, навальными, белорусскими грузами не будет просто, так как свободных мощностей немного или их вообще нет, их нужно создать, это займет не один год», – утверждает Латакас.

Что в итоге?

По неокончательным данным, Клайпедский порт в сентябре отгрузил 4,3 млн тонн грузов – на 17,6% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, а в январе-сентябре – 34,5 млн тонн, или на 1,3% меньше.

Латакас надеется, что объемы погрузок в этом году будут сходными с прошлогодними, когда порт обслужил 46,3 млн тонн грузов (на 0,6% меньше, чем в 2018 году).

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.