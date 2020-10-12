Тест по одному из главных протестных хитов - «Тры чарапахі». Насколько хорошо вы знаете песню?

Источник материала: Tut.by

В 2000 году группа N.R.M. выпускает свой четвертый альбом, и это — «Тры чарапахі». Несмотря на время, одноименный хит все еще живет: его знают и поют даже те, кто младше самой песни. Предлагаем вам в честь круглой даты ответить на 10 вопросов и вспомнить все об уже легендарном треке. И да, важный момент: сингл вышел за полгода до самого альбома, но все-таки день рождения пластинки хотим отметить тестом по треку, подпеть которому могут если не все, то очень многие белорусы.