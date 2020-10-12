|
Азербайджан и Армения обменялись заявлениями об артобстрелах в Карабахе
12.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле трех районов на линии соприкосновения со стороны ВС Армении. В свою очередь оборонное ведомство Армении сообщило, что военные Азербайджана в понедельник утром начали интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении "фронта".
"Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы подвергались обстрелу со стороны ВС Армении", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.
В свою очередь минобороны Азербайджана обвинили Ереван в несоблюдении режима гуманитарного перемирия. По словам представителей ведомства, ВС Армении несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции. Уточняется, что в результате были уничтожены 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72 и несколько единиц автомобильной техники армянских вооруженных сил.
Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Facebook официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Он отметил, что в ночь с воскресенья на понедельник ситуация на линии соприкосновения была стабильно напряженной. По его словам, азербайджанские военные начали интенсивный артобстрел на южном направлении "линии фронта".
Армянский единый информационный центр, действующий при правительстве страны, сообщил, что за минувшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, три единицы бронетехники, убиты около 200 солдат. Всего же с начала эскалации конфликта, как отмечают в центре, уничтожено 514 единиц бронетехники, 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 4919 солдат Азербайджана.
Временное перемирие
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
В Армении и НКР введено военное положение и впервые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ереван и Баку договорились прекратить огонь в зоне нагорнокарабахского конфликта с полудня 10 октября, чтобы провести обмен пленными и телами погибших и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)