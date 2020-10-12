Азербайджан и Армения обменялись заявлениями об артобстрелах в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле трех районов на линии соприкосновения со стороны ВС Армении. В свою очередь оборонное ведомство Армении сообщило, что военные Азербайджана в понедельник утром начали интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении "фронта".

"Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы подвергались обстрелу со стороны ВС Армении", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.

В свою очередь минобороны Азербайджана обвинили Ереван в несоблюдении режима гуманитарного перемирия. По словам представителей ведомства, ВС Армении несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции. Уточняется, что в результате были уничтожены 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72 и несколько единиц автомобильной техники армянских вооруженных сил.

Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Facebook официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Он отметил, что в ночь с воскресенья на понедельник ситуация на линии соприкосновения была стабильно напряженной. По его словам, азербайджанские военные начали интенсивный артобстрел на южном направлении "линии фронта".

Армянский единый информационный центр, действующий при правительстве страны, сообщил, что за минувшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, три единицы бронетехники, убиты около 200 солдат. Всего же с начала эскалации конфликта, как отмечают в центре, уничтожено 514 единиц бронетехники, 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 4919 солдат Азербайджана.

Временное перемирие

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт, которая уже десятки раз подвергалась ракетным ударам.

В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация . Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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