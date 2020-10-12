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Иванка Трамп в полупрозрачном платье взволновала поклонников
12.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Старшая наследница президента США Дональда Трампа - Иванка Трамп - удивила поклонников: девушка вышла в свет в неожиданном полупрозрачном наряде.
Минувший уикенд Иванка провела в Аризоне, где посетила несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании действующего президента. Сначала дочка американского лидера заехала в винтажный магазин, а после пообщалась со сторонниками отца в Фениксе.
Для своего выступления Иванка Трамп выбрала неожиданный наряд, который удивил поклонников своей смелостью и спровоцировал множество обсуждений в сети.
Кокетливое платье в тонкую полоску с рукавами-фонариками и юбкой ниже колена, с одной стороны, соответствовало всем правилам дресс-кода, но с другой - смутило фанатов своей полупрозрачной тканью.
Некоторые поклонники восхитились легким образом Иванки, в то время как другие посоветовали ей быть аккуратнее при выборе наряда и не повторять своих ошибок. Напомним, что в 2019 году дочь лидера США осудили за откровенный наряд на Генассамблее ООН - тогда весь мир увидел грудь Иванки Трамп.
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Пока президент США восстанавливается после коронавируса, дочь Трампа продолжает его предвыборную кампанию.
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