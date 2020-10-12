О переезде не жалею: как россиянка стала успешным конезаводчиком в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже почти 30 лет живет в белорусском Полесье россиянка Марина Ярмолич. Она совсем молоденькой приехала в Беларусь работать зоотехником по распределению после института и обжилась здесь. С тех пор женщина родила дочерей, построила дом и плотно осела на когда-то новом месте. Что осталось неизменным за все эти годы - это ее любовь к лошадям и ее работа с ними.

"Как была зоотехником, так и осталась. Никакого карьерного роста", - шутит героиня материала. Беседуя с ней даже прожженный карьерист поверит, что карьера - это далеко не главное в жизни.

Корреспондент Sputnik узнала, как студентку из Новосибирска занесло в белорусскую глубинку, чего она достигла за все годы жизни в другой стране, чем занимается сейчас и о чем мечтает. Но обо всем по порядку.

Лошадьми бредила

Зоотехник конезавода ОАО "Полесская нива" Марина Ярмолич родилась в Красноярском крае в городе Канск.

"У нас там был конный завод, я там с детства играла, потом начала заниматься конным спортом в секции при конном заводе. Моя любовь к лошадям - с самого детства. Сколько себя помню, столько я лошадьми и бредила", - вспоминает она.

Именно любовь к лошадям, можно сказать, и привела ее в Беларусь - впервые это произошло на втором курсе Новосибирского государственного аграрного университета.

Первые впечатления о Беларуси

По словам собеседницы, в Беларуси ее и подругу все поразило.

© Sputnik Виктор Драчев На конеферме в ОАО "Полесская нива" разводят лошадей уже более 20 лет

"Мы со снега Новосибирского приехали на зеленую травку в Беларусь. Это был 1989 год. Нас все настолько потрясло, это была настоящая Европа. Мы впервые такой порядок, такую чистоту увидели, таких трудолюбивых людей, таких спортивных лошадей. У нас в Новосибирске в основном занимаются рысаками, а тут были верховые, спортивные лошади", - отмечает она.

Студенткам настолько все это понравилось, что у них появилось желание перевестись на заочное обучение и остаться работать в Беларуси. Однако у подруги семейные обстоятельства сложились так, что на работу они не поехали. Однако потом Марина поехала на практику - одна.

Приехала - и осталась без гражданства

Директор колхоза "Огаревичи" Ганцевичского района дал Марине направление на отработку после учебы.

"Как раз я закончила учебу в 1992 году, села в поезд и поехала на работу в Беларусь. И пока я ехала в поезде, распался Советский Союз окончательно и бесповоротно. Когда я приехала в Беларусь, я была уже не россиянка, но еще и не белоруска. До какого-то июльского дня определялось гражданство по тому, на территории какого государства ты проживаешь. Я в те дни ехала в поезде, в итоге стала лицом без гражданства. И очень долго была у меня такая проблема, что я не могла определиться, гражданином какого государства я хочу стать", - отметила она.

© Sputnik Виктор Драчев Например, спортивная лошадь породы голландская теплокровная (KWPN) Инфлоранц, любительница водных процедур, рождена в Голландии и приобретена за 15 тысяч евро

Женщина очень долго жила просто с видом на жительство.

"У меня паспорт гражданина Беларуси появился только в 2016 году", - призналась Марина Ярмолич.

На вопрос, не страшно ли было ехать в Беларусь одной, она отшучивается.

"Ой, ну а кто думает в 20 лет, страшно или не страшно? Был Советский союз, все как-то жили, уверенность была в завтрашнем дне. Это уже в 1993-96 году начался весь этот ужас с талонами, с карточками, с безденежьем. 1997 год был самым страшным", - вспоминает собеседница.

Любимая работа

В "Огаревичах" тогда поменялся руководитель, он был не особо заинтересован в лошадях.

"И бескормица была жуткая. Мы тогда с коллегами заучивали лошадь, потом по соседним селам искали, кому нужна рабочая лошадь в обмен на овес, чтобы было чем кормить лошадей на конюшне", - делится она.

© Photo : Фото Эльвиры Сумар Хозяйство обычно не остается без призов

В "Огаревичах" Марина была молодым специалистом, но вхождение в профессию далось ей довольно легко, потому что до этого она была хорошо знакома с лошадьми.

"В этом трудностей никаких не было. Потом меня пригласил сюда в Ремель уже бывший председатель колхоза "Полесская нива" Николай Ожог - мы с ним познакомились в 1997 году на областной выставке сельхозживотных в Бресте. Тогда мои лошади с "Огаревичей" заняли первое-второе место", - рассказала она.

В тот момент в Ремеле вообще не было лошадей, это была обычная товарная ферма, только у руководителя было огромное желание сделать ее племенной.

"У меня был карт-бланш: я по всей Беларуси ездила собирала лучших конематок, лучших жеребцов-производителей. На кого я пальцем показывала, тех мне и покупали", - улыбается Марина Ярмолич.

© Photo : Фото Эльвиры Сумар Лошади конезавода заняли второе место в республиканском конкурсе племенных лошадей белорусской упряжной породы на Белагро-2020

"Сейчас у нас 180 голов, 100% племенные лошади с документами. Мы прошли все возможные аттестации и считаемся конным заводом республиканского значения. Всего таких хозяйств в Беларуси 18 осталось, которые с племенным статусом. Нам государство помогает, датирует содержание наших конематок и жеребцов-производителей", - с гордостью сообщает зоотехник.

Дочери ревнуют к лошадям

Сначала Марина жила в служебной квартире в "Огаревичах", в Ремеле ей дали комнату в общежитии.

"А потом я взяла ссуду у хозяйства и построила дом, в течение десяти лет деньги выплатила хозяйству. Теперь у меня собственный дом и куры, поросята, небольшой огород - стандартный набор в деревне", - рассказывает о своем быте собеседница.

© Sputnik Виктор Драчев Лошадей выращивают на продажу

У нее две помощницы - дочери.

"Дочки очень ревнуют меня к лошадям, говорят, что у мамы на первом месте лошади. Девочки не лошадники, но ездить верхом умеют, на конюшне периодически помогают, лошадей моих знают. А так я в разводе, у мужа другая семья уже давно", - без сожаления говорит Марина.

Она уверяет, что в жизни ее все устраивает.

"Я ни разу не пожалела, что приехала в Беларусь. Я даже не представляю, как могло бы быть по-другому. Я бы ничего в своей жизни не изменила. Все сложилось так, как сложилось, и слава Богу. Я однозначно счастливый человек. Я благодарна за все, что у меня есть", - подчеркнула она.

Хоть ей и приходится работать на полторы ставки, Ярмолич не смущает.

"Я работаю сама, контролирую весь процесс и не от кого не завишу. Только от благосостояния хозяйства нашего. Карьерного роста у меня по сути никакого: я как была зоотехником по коневодству, так и осталась. Пришлось еще полставки конюха взять. Но наш руководитель называет меня директором конного завода", - улыбается женщина.

В Беларуси жить хорошо?

Сравнить, как в Беларуси жить по сравнению с Россией, Марина Ярмолич не может, "потому что уехала оттуда почти 30 лет назад". Она бывает в России, но считает, что те, кто плохо там живет, во многом виноваты сами.

"У нас в Беларуси не Лукашенко ездит ко мне домой, обкашивает мои сорняки. И не Путин ваш должен это делать. То, как человек живет, зависит от него самого. Можно взять и привести в порядок все, а можно просто жаловаться", - объясняет собеседница свою точку зрения.

Она убеждена: неважно, где ты живешь, в России или в Германии.

"Я когда была в Берлине, видела бомжей, которые спят под мостом. Их, видимо, такая жизнь устраивает, раз они так живут. Свою жизнь выбираешь сам", - философски заключила Марина.

Есть проблемы

Марина занимается разведением лошадей и ее угнетает, как изменилось количество особей в Беларуси с 2000 по 2020 год.

© Sputnik Виктор Драчев Многие из этих лошадей занимают первые места на конных выставках в Беларуси и России, участвуют в различных дисциплинах конного спорта

"У нас просто катастрофа. Наша порода "белорусская упряжная" - это единственная национальная порода в Беларуси. Это одна из самых молодых пород мира, она утверждена только в 2000-м году. Когда эту породу регистрировали, насчитывалось около трех тысяч конематок по всей стране. Я недавно проанализировала информацию и создала каталог белорусской упряжной породы. В него вошло всего лишь 260 голов. То есть за 20 лет от трех тысяч мы пришли 260 особям - 227 конематок и 33 жеребца-производителя. Порода сейчас на грани исчезновения. И это при том, что лошади этой породы становятся призерами на выставках даже за рубежом. В том числе и наши питомцы. Так, лошади конезавода заняли второе место в республиканском конкурсе племенных лошадей белорусской упряжной породы, проходившего на Белагро-2020 недавно и посвященного 20-летию породы", - вздыхает она.

© Sputnik Виктор Драчев Тренер Наталия Малишевская любит покататься верхом на Сангрии

По ее мнению, это произошло, потому что сельское хозяйство стало меньше нуждаться в лошадях, а порода создавалась, как рабоче-пользовательная, для обслуживания ферм.

Она также обращает внимание, что коневодство в Беларуси пришло в упадок из-за того, что уровень благосостояния людей снизился.

"Коневодство очень сильно развито в странах, где получают высокие зарплаты и могут себе позволить любое хобби. Лошадь - это очень дорого. И цена ее покупки - это не самая большая сумма, есть еще ее содержание ежемесячное, ее надо кормить, поить, держать в конюшне, платить за постой. У нас очень малый процент людей может себе это позволить", - констатирует собеседница.

Она убеждена, что коневодство - это один из показателей уровня развития государства.

"Чем выше уровень развития государства, тем больше там лошадей. Как пример - Германия, Голландия. Там у людей есть деньги, поголовье так не падает катастрофически, как у нас. Белорусы же настолько обеднели, что не могут себе позволить содержать лошадь, живя в деревне", - заключила она.

Реальность, мечта и страхи

Сейчас в хозяйстве, где трудится Марина Ярмолич, 180 лошадей, среди них - 70 конематок.

"Из них 40 конематок белорусских упряжных, 17 - верховых пород спортивных, и 12 полесочек. Мы с этого года являемся еще генофондным хохяйством по сохранению полесской популяции лошадей. Полесочка - это исконно наша белорусская лошадь. Она породой не признана и уже вряд ли когда-то будет признана, потому что на сегодняшний день официально полесочек осталось меньше 40 конематок по всей Беларуси", - вздыхает женщина.

© Sputnik Виктор Драчев Конеферма в ОАО "Полесская нива" была создана с целью разведения и реализации племенных и спортивных лошадей высокого качества

По ее словам, конезавод зарабатывает на продаже лошадей.

"Наши кони спросом пользуются. От 20 до 30 голов лошадей продаем ежегодно в нашей стране. За границу продавать очень сложно, там драконовские ветеринарные требования", - говорит зоотехник.

Кроме того, в хозяйстве ежегодно проводят конный фестиваль "Полесская нива", однако в этом году его не смогли провести.

"Еще к нам школьники приезжают на экскурсии. Но это так, для популяризации коневодства - особой прибыли они хозяйству не приносят. В этом плане нам еще развиваться и развиваться", - рассказывает о рабочих буднях Марина.

Ее самая большая мечта - найти инвестора и построить конный парк-музей с действующим конезаводом под открытым небом. В этом ее поддерживает руководитель хозяйства Алексей Бородич.

"Мы хотим, чтобы в парке была и небольшая гостиница, и небольшое кафе, чтобы могли приехать люди отдохнуть. Очень бы хотелось это реализовать. В Европе такие парки есть, нужно, чтобы и у нас были", - считает она.

© Sputnik Виктор Драчев Дети остаются в восторге от лошадей

Собеседница понимает, что сейчас в стране сложная политическая ситуация, и сейчас не до лошадей.

"И я боюсь, что о них в последнюю очередь вспомнят. Мне очень страшно представить, что будет. Если все так и дальше будет сокращаться, на старости лет я будут работать в зоопарке", - с грустью заключила Марина Ярмолич.