Почему женщина в декрете столько тратит, рассказывает Павел Зыгмантович

Источник материала: Tut.by

У супружеской пары родился ребенок, женщина ушла в декрет — и началось.

Муж начинает жаловаться, что она слишком много тратит, а она отвечает, что тратит только по делу. Денег при этом все равно не хватает, поэтому конфликт не затухает.

Знакомая ситуация? Психолог Павел Зыгмантович рассказывает, в чем тут дело.

Павел Зыгмантович Психолог, ведет телеграм-канал « Доказательная психология « Психолог, ведет телеграм-канал «

Может, причина в характере?

Разумеется, самый очевидный вариант — это легкомысленность и склонность транжирить. Женщина якобы просто любит тратить деньги и не умеет думать о будущем.

Вариант этот соблазняет своей простой и ненавязчивым сексизмом — именно это и заставляет усомниться в нём.

Видите ли, доказательная психология говорит нам, что наши выводы о других людях часто неверны. Мы слишком недооцениваем контекст и слишком переоцениваем черты характера.

Однако на поведение человека чаще влияет именно контекст. Ярче всего это проявляется в так называемом эффекте свидетеля.

Представьте себе, что вы пришли на собеседование и сидите в комнате с другим соискателем. Внезапно он охает, хватается за грудь и начинает сползать на пол. Вопрос — как быстро вы броситесь ему на помощь? Ответ — почти мгновенно.

А теперь представьте, что вас в комнате трое. Ситуация повторяется — один из двух других соискателей охает и сползает на пол. Как быстро вы броситесь ему на помощь? Ответ — медленнее, чем в первом случае.

И вот что самое важное — скорость помощи будет тем меньше, чем больше людей в комнате.

Почему так? Ведь количество людей никак не влияет на черты характера. Они ведь, по идее, неизменны.

А всё дело в том, что количество людей в комнате меняет контекст. И это меняет поведение. Чем больше людей, тем страшнее начать первому — а вдруг это розыгрыш, и вы выставите себя в плохом свете? Или это не розыгрыш — и вы навредите своей неуклюжей помощью?

Чем больше людей, тем больше подобных размышлений. И тем ниже скорость реакции. Подробнее об этом смотрите в великолепной книге «Человек и ситуация» .

Но при всём при этом мы обожаем забывать о контексте и верить в черты характера. Эта наша склонность называется фундаментальной ошибкой атрибуции .



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

Попробуй походить в моих ботинках

Итак, нельзя считать, что женщина тратит деньги из-за каких-то врожденных черт. Такое объяснение стоит отбросить.

А вот что стоит сделать — так это полностью стать на место человека. То есть нужно оказаться на месте женщины. И не на двадцать минут, а хотя бы на двадцать месяцев.

Тогда мы увидим, что женщина не зарабатывает сама (пособие на ребенка не в счет). При этом ей приходится решать много незнакомых задач, возникших после рождения ребенка. Одежда для малыша, его питание, гигиенические средства, лекарства и так далее…

Знаете, что мне это напоминает? Вождение нового автомобиля, к габаритам которого водитель еще не привык. Пока такой привычки нет, легко можно неправильно припарковаться, задеть бордюр или что-нибудь еще в том же духе.

Но чем больше человек водит именно эту машину, тем лучше он понимает её габариты И тем меньше проблем возникает. Человек паркуется ровно, перестраивается без аварийных ситуаций и так далее.

И вот моя гипотеза — существуют финансовые габариты. То есть понимание своих доходов и расходов.

Сначала, в юности, человек не очень понимает, сколько у него есть денег, какие есть обязательные расходы, как все это тратить и так далее. В этом, думаю, одна из причин конфликтов подростков с родителями. Не понимая финансовых габаритов семьи, подростки могут считать, что деньги у родителей есть, просто те жмотничают.

С возрастом, начав самостоятельно зарабатывать, человек все лучше понимает свои доходы и свои траты. То есть — свои финансовые габариты.



Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

Гипотеза финансовых габаритов

Я не смог найти подтверждений этой гипотезе в научной литературе. Есть и хорошо исследована так называемая финансовая самоэффективность, но не более.

Возможно финансовые габариты — это часть финансовой самоэффективности, а возможно и нет. Не буду настаивать.

Мне кажется, что гипотеза финансовых габаритов понять проблемы с финансами в декрете.

Во-первых, женщина перестала толком зарабатывать (пособия на ребенка не в счет). Во-вторых, расходы радикально изменились и их трудно осмыслить. Поэтому финансовые габариты не просто потеряны — они постоянно меняются.

Мне кажется, если смотреть на ситуацию с такого ракурса, становится легче. Муж может понять, что никакой зловредности в действиях жены нет. Жена может объяснить, что с ней на самом деле происходит. Обоим легче понять друг друга и договориться.

И вот что еще важно — дело тут не в полоролевых раскладах. Дело в контексте. Другими словами, если бы в декрете сидел муж, а жена зарабатывала, проблема все равно бы возникла, так как незарабатывающий человек естественным образом теряет финансовые габариты.



Фото: pixabay.com

Сюда же, полагаю, относится ситуация, именуемая в народе «деньги жгут карман». Если человеку плохо, то он может начать скупать все подряд, чтобы порадовать себя.

В декрете большинству женщин очень несладко. Неудивительно, что хочется скупить все, до чего удается дотянуться.

Подведем итог: финансовые споры семей, где один из супругов сидит в декрете, могут возникать из-за естественного процесса потери финансовых габаритов. Такая потеря связана не с полом, а с контекстом. Доказательств гипотезы финансовых габаритов я не нашёл, поэтому подчёркиваю, что это всего лишь предположение. Лично мне оно кажется очень полезным, но решать, конечно, вам.