Больше ста тысяч долларов: Forbes подсчитал, сколько зарабатывают русскоговорящие тиктокеры

Источник материала: Tut.by

Forbes составил первый рейтинг заработков русскоговорящих тиктокеров. Для этого журнал проанализировал профили 50 популярных пользователей TikTok и подсчитал, сколько им заплатили рекламодатели и музыкальные лейблы с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, сообщает Meduza .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kon Karampelas / Unsplash

Как отмечается, в шорт-лист не были включены блогеры, музыканты и знаменитости, прославившиеся за пределами TikTok, — например, Клава Кока, Катя Адушкина и Марьяна Ро.

Список возглавил 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, у которого 9,5 миллиона подписчиков в соцсети. По подсчетам Forbes, за минувший год его доходы в TikTok составили 10,47 миллиона рублей.

Следом в рейтинге идет 21-летняя Дина Саева из Таджикистана — самый популярный русскоязычный пользователь соцсети с 16,4 миллиона подписчиков. Ее доход за год оценили в 4,93 миллиона рублей.

Третий в списке — 23-летний Алексей Савко из Беларуси, заработавший при 6,5 миллиона подписчиках 4,81 миллиона рублей.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Рахим Абрамов — 9,5 миллиона подписчиков, доход — 10,47 миллиона рублей (около 136 тысяч долларов); Дина Саева — 16,4 миллиона подписчиков, доход — 4,93 миллиона рублей (примерно 64 тысячи долларов); Алексей Савко — 6,5 миллиона подписчиков, доход — 4,81 миллиона рублей (около 62,5 тысячи долларов); Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька) — 7,2 миллиона подписчиков, доход — 3,32 миллиона рублей (примерно 43 тысячи долларов); Валентина Карнаухова (Карнавал) — 9,1 миллиона подписчиков, доход — 3,21 миллиона рублей (более 41,5 тысячи долларов); Даня Милохин — 8,6 миллиона подписчиков, доход — 2,87 миллиона рублей (немного более 37 тысяч долларов); Кирилл и Артем Верзаковы — 6,9 миллиона подписчиков, доход — 2,56 миллиона рублей (больше 33 тысяч долларов); Анна Калашник (Хахадетка) — 4,7 миллиона подписчиков, доход — 2 миллиона рублей (почти 26 тысяч долларов); Аня Покровская (Покров) — 7,1 миллиона подписчиков, доход — 1,92 миллиона рублей (почти 25 тысяч долларов); Диана Дмитриева (Астер) — 6,5 миллиона подписчиков, доход — 1,44 миллиона рублей (примерно 18,7 тысячи долларов).

В августе 2020 года американский Forbes составил первый глобальный рейтинг тиктокеров. Его возглавила Эддисон Рэй Истерлинг, заработавшая за год пять миллионов долларов.