Под Солигорском BMW при обгоне насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 10 октября, около 20.00. По предварительной информации, 31-летний водитель BMW при обгоне сбил 51-летнего велосипедиста.

Мужчина от полученных травм умер на месте ДТП. Он был обозначен световозвращающими элементами.