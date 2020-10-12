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Под Солигорском BMW при обгоне насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе,
Авария произошла 10 октября, около 20.00. По предварительной информации, 31-летний водитель BMW при обгоне сбил 51-летнего велосипедиста.
Мужчина от полученных травм умер на месте ДТП. Он был обозначен световозвращающими элементами.
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Ехавший на велосипеде мужчина был обозначен световозвращающими элементами.
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