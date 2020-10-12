Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды

Источник материала: Tut.by

Певица Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: девятилетнюю Еву и двухлетнюю Тильду. Старшую дочь, которую звезда родила от отношений с Андреем Царем, она часто показывает поклонникам, а вот лицо младшей скрывает. Однако вчера Лобода поделилась новым снимком Тильды, который был сделан не со спины, — обычно фанаты артистки видят девочку именно с такого ракурса, пишет spletnik.

— Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — подписала снимок певица.

Несмотря на то что на фото Тильда позирует в солнцезащитных очках, кадр все равно вызвал бурную реакцию у подписчиков Светланы.

Некоторые фолловеры Лободы сумели разглядеть сходство малышки с ее звездной мамой, другие пошутили, что в девочке сейчас начнут искать черты лица ее предполагаемого отца Тилля Линдеманна (напомним, что певица до сих пор не раскрыла имя отца девочки).

Сама Светлана Лобода пока не спешит отвечать на домыслы фанатов. Однако и не отрицает, что отцом ее младшей дочери действительно является лидер Rammstein.