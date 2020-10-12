ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды

12.10.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Певица Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: девятилетнюю Еву и двухлетнюю Тильду. Старшую дочь, которую звезда родила от отношений с Андреем Царем, она часто показывает поклонникам, а вот лицо младшей скрывает. Однако вчера Лобода поделилась новым снимком Тильды, который был сделан не со спины, — обычно фанаты артистки видят девочку именно с такого ракурса, пишет spletnik.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 11 Окт 2020 в 4:39 PDT

— Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — подписала снимок певица.

Несмотря на то что на фото Тильда позирует в солнцезащитных очках, кадр все равно вызвал бурную реакцию у подписчиков Светланы.

Некоторые фолловеры Лободы сумели разглядеть сходство малышки с ее звездной мамой, другие пошутили, что в девочке сейчас начнут искать черты лица ее предполагаемого отца Тилля Линдеманна (напомним, что певица до сих пор не раскрыла имя отца девочки).

Сама Светлана Лобода пока не спешит отвечать на домыслы фанатов. Однако и не отрицает, что отцом ее младшей дочери действительно является лидер Rammstein.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого она показывала ее исключительно со спины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны подробности об iPhone 12
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика