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Виталий Гурков подписал Открытое письмо спортсменов

12.10.2020 10:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Звезда отечественного спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, заслуженный мастер спорта Виталий Гурков поставил свою подпись под Открытым письмом спортсменов.

Виталий Гурков подписал Открытое письмо спортсменов
Фото со страницы Виталия Гуркова в соцсети

Напомним, в письме содержатся требования к власти  провести повторные президентские выборы, освободить политзаключенных и расследовать действия правоохранительных органов.

Всего, как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, сегодня уже более 800 атлетов вошли в Свободное объединении спортсменов.

 
 
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Звезда отечественного спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, заслуженный мастер спорта Виталий Гурков поставил свою подпись под...
 
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