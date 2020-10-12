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Виталий Гурков подписал Открытое письмо спортсменов
Источник материала: Навiны
Звезда отечественного спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, заслуженный мастер спорта Виталий Гурков поставил свою подпись под Открытым письмом спортсменов.
Напомним, в письме содержатся требования к власти провести повторные президентские выборы, освободить политзаключенных и расследовать действия правоохранительных органов.
Всего, как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, сегодня уже более 800 атлетов вошли в Свободное объединении спортсменов.
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Звезда отечественного спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, заслуженный мастер спорта Виталий Гурков поставил свою подпись под...
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