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Доллар падает, а евро растет утром 12 октября

12.10.2020 10:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта сдает позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 октября.

Доллар падает, а евро растет утром 12 октября

Как свидетельствуют данные на 10:20, доллар теряет 0,0026 пункта и торгуется на уровне 2,5754 белорусского рубля.

Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0074 пункта — 3,3391 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро растет на 0,0012 пункта — 3,0416 белорусского рубля.

 
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Американская валюта сдает позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 октября.
 
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