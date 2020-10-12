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Доллар падает, а евро растет утром 12 октября
Источник материала: Навiны
Американская валюта сдает позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 октября.
Как свидетельствуют данные на 10:20, доллар теряет 0,0026 пункта и торгуется на уровне 2,5754 белорусского рубля.
Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0074 пункта — 3,3391 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро растет на 0,0012 пункта — 3,0416 белорусского рубля.
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Американская валюта сдает позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 октября.
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