Доллар падает, а евро растет утром 12 октября

Американская валюта сдает позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 октября.





Как свидетельствуют данные на 10:20, доллар теряет 0,0026 пункта и торгуется на уровне 2,5754 белорусского рубля.

Падает и российский рубль. Минус составляет 0,0074 пункта — 3,3391 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро растет на 0,0012 пункта — 3,0416 белорусского рубля.