Журналистское сообщество Беларуси требует прекратить задержания коллег и расследовать все случаи нарушения их прав

Журналистское сообщество Беларуси требует от властей прекратить задержания журналистов и расследовать все случаи нарушения их прав. С соответствующим совместным заявлением выступили 12 октября ОО «Белорусская ассоциация журналистов», культурно-образовательное учреждение «Журналісцкая майстэрня Прэс-клуб» и ассоциация издателей региональной прессы «Объединенные массмедиа».



Фото носит иллюстративный характер

Как говорится в документе, во время выборов и после них власти Беларуси резко усилили давление на СМИ, журналистов и блогеров. «В результате условия их работы из тяжелых изменились до катастрофических. Если до назначения выборов, с начала года по 8 мая, Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала 23 нарушения прав журналистов, то с 9 мая по 12 октября — более 400, — отмечается в заявлении. — Абсолютное большинство этих нарушений произошло после президентских выборов. Только задержаний журналистов в этот период зафиксировано более 230. Более 50 раз в отношении журналистов при задержании применялось физическое насилие. Фиксировались факты пыток после задержания, повреждение или изъятие техники, многих журналистов содержали под стражей, наказывали административным арестом или штрафом. Трое журналисток были ранены резиновыми пулями. Ни один из этих фактов не привел к возбуждению уголовных дел в отношении лиц, виновных в нарушении прав журналистов».

Среди других нарушений свободы выражения мнения в связи с избирательной кампанией авторы заявления называют блокировку в Беларуси интернета в первые дни после выборов и его постоянные ограничения во время массовых акций протеста; ограничение доступа к сайтам, освещавшим политическую ситуацию в стране; негласный запрет на печать и распространение нескольких национальных печатных изданий; официальные предупреждения Министерством информации в адрес многочисленных медиа; отказы Министерства иностранных дел в рассмотрении заявок на аккредитацию иностранным корреспондентам; безосновательное лишение постоянной аккредитации и ужесточение получения новой аккредитации для журналистов иностранных СМИ.

«Особую тревогу вызывает уголовное дело в отношении главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и лишение информационного портала tut.by статуса СМИ», — говорится в заявлении журналистских организаций.

С учетом изложенного представители журналистского сообщества требуют:

— расследовать все случаи нарушения прав журналистов, включая пытки, применение насилия, произвольные задержания, повреждение и изъятие техники, а виновных в их нарушении — привлечь к ответственности;

— отказаться от практики произвольных задержаний журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей;

— освободить блогеров, которые были признаны политическими заключенными;

— вернуть информационному порталу tut.by статус СМИ;

— прекратить уголовное преследование главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича;

— прекратить практику отказа в печати и распространении через государственные сети печатных СМИ;

— прекратить практику блокировки интернета;

— отказаться от внесудебного и неправового блокирования новостных онлайн-ресурсов, восстановить доступ к заблокированным онлайн-ресурсам;

— прекратить практику препятствий в работе журналистов зарубежных СМИ, а также журналистов-фрилансеров.

Накануне в ходе Марша гордости — очередной воскресной акции сторонников перемен были массово задержаны журналисты (около 40 по всей стране). В отношении 15 журналистов, которые провели в УВД Октябрьского района Минска более 10 часов, начат административный процесс по ст. 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В административных правонарушениях обвиняются Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко и Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан и Ирена Котелович («Наша Ніва»), Павел Кричко («Народная Воля»), Дмитрий Дмитриев («Новы Час»), Дмитрий Мицкевич («Белсат»), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич («Белорусы и рынок»), Илья Добротвор (фрилансер).

В ходе акции в Беларуси было задержано, по данным правозащитников, около 600 человек. Демонстрантов разгоняли с помощью резиновых дубинок, светошумовых гранат, водометов и других спецсредств. Несколько человек пострадали и доставлены в больницы.