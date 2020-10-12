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Билл Гейтс назвал единственный путь для победы над COVID-19
Источник материала: Навiны
Один из самых богатых людей планеты, экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главное условие для победы над COVID-19.
По его мнению, единственным путем для возвращения к обычной жизни является «получение препарата, который будет доступен всем».
Гейтс отметил в эфире
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Один из самых богатых людей планеты, экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главное условие для победы над COVID-19.
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