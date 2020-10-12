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Более 10 человек из милиции попали в больницы Минска
12.10.2020 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
11 октября вечером в разные РУВД Минска были вызваны бригады "скорой помощи". Порядка 14 человек с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы.
По информации Правозащитного центра "Весна", "скорые" забрали 4 задержанных милицией из РУВД Ленинского района, 2 из РУВД Партизанского района, 2 из РУВД Центрального района и 1 из РУВД Фрунзенского района белорусской столицы. Но больше всего пострадавших - 5 человек, бригады скорой помощи увезли из Московского РУВД.
Наиболее распространенная причина госпитализации - черепно-мозговые травмы.
Чаще всего пострадавших из органов внутренних дел увозили в минскую БСМП.
По данным правозащитников, на акциях протеста 11 октября в Беларуси было задержано более 500 человек.
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11 октября вечером в разные РУВД Минска были вызваны бригады "скорой помощи". Порядка 14 человек с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы.
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