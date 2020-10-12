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Суд над Денисом Дудинским. Телеведущий должен будет выплатить 25 базовых величин
Источник материала: Onliner
Напомним, ранее стало известно, что телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно снова намерены судить. Процесс по Дудинскому намечался на 9 октября, но был перенесен на три дня вперед. Статья самая популярная — 23.34 КоАП. Сегодня суд все-таки состоялся — Денису Дудинскому дали штраф 25 базовых величин.
Денис Дудинский рассказал Onliner, что суд касался событий 13 августа — пикета по адресу Макаенка, 9, возле Белтелерадиокомпании. Телеведущему вменили участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он планирует выплачивать штраф.
— В этой системе что-то обжаловать себе дороже, пустая трата времени. Смысла в этом нет никакого: ты получишь гору отписок, назначат пересмотр дел, но в итоге ни к чему это не приведет, — прокомментировал нам телеведущий.
А вот суд по Дмитрию Кохно перенесен на 15 октября.
Напомним, впервые Дмитрий Кохно был
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Напомним, ранее стало известно, что телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно снова намерены судить. Процесс по Дудинскому намечался на 9 октября, но был...
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