ВОЗ передумала и теперь рассказывает о вреде карантина

Источник материала: Onliner

Еще несколько месяцев назад в ВОЗ не исключали, что полная изоляция может потребоваться для недопущения распространения COVID-19 в некоторых странах. Представители организации призывали очень медленно выходить из карантина и быть готовыми в любой момент вернуть его. Сегодня в ВОЗ утверждает, что локдаун — чрезвычайно вредное явление.

Позицию ведомства в интервью журналу The Spectator озвучил «специальный посланник» ВОЗ доктор Дэвид Набарро. «Мы не поддерживаем изоляцию в качестве основного метода борьбы с вирусом», — заявил он.

По словам Набарро, локдаун может быть оправдан только в одном случае — когда нужно выиграть время для реорганизации и распределения ресурсов, а также защиты медработников. Однако в целом ВОЗ призывает отказаться от карантина целых стран.

«У изоляции есть только одно последствие, которое нельзя умалять. Она делает бедных еще беднее», — заявил Дэвид Набарро и призвал государства бороться с вирусом как-нибудь по-другому, не опираясь на карантин.