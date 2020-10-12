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ВОЗ передумала и теперь рассказывает о вреде карантина
Источник материала: Onliner
Еще несколько месяцев назад в ВОЗ не исключали, что полная изоляция может потребоваться для недопущения распространения COVID-19 в некоторых странах. Представители организации призывали очень медленно выходить из карантина и быть готовыми в любой момент вернуть его. Сегодня в ВОЗ утверждает, что локдаун — чрезвычайно вредное явление.
Позицию ведомства в интервью журналу The Spectator
По словам Набарро, локдаун может быть оправдан только в одном случае — когда нужно выиграть время для реорганизации и распределения ресурсов, а также защиты медработников. Однако в целом ВОЗ призывает отказаться от карантина целых стран.
«У изоляции есть только одно последствие, которое нельзя умалять. Она делает бедных еще беднее», — заявил Дэвид Набарро и призвал государства бороться с вирусом как-нибудь по-другому, не опираясь на карантин.
респиратор-полумаска, цвет: черный
респиратор-полумаска, FFP3, цвет: белый
повязка, 2 слоя, цвет: черный
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Еще несколько месяцев назад в ВОЗ не исключали, что полная изоляция может потребоваться для недопущения распространения COVID-19 в некоторых странах. Представители...
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