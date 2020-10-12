Белорусские власти могут ужесточить санкции статьи 23.34

Источник материала: Onliner

Глава столичной прокуратуры Олег Лаврухин в эфире телеканала СТВ напомнил об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос об ужесточении санкций по статье 23.34. О том, как именно это может быть сделано, Лаврухин не сказал.

— Статья 23.34 (это незаконное участие в массовых мероприятиях) предусматривает различные виды ответственности — начиная от штрафа до 30 базовых величин, это по части первой максимальное наказание, а дальше повторное до 50, в том числе административный арест как по части первой, так и по части второй. В настоящее время, насколько мне известно, прорабатывается вопрос в том числе и об ужесточении санкций вот этой статьи для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия, — отметил он.

Лаврухин также назвал число привлеченных к административной ответственности людей — около 3 тыс. человек только по Минску.

— Если в отношении особо активных составлялись сразу же административные протоколы либо возбуждались уголовные дела, этот факт на сегодняшний день налицо. Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) — это административные штрафы, — добавил глава столичной прокуратуры.