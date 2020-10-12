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Курсы валют: штиль после бури

12.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошлую неделю белорусский рубль закончил грозно и страшно, уронив всех, кто оказался поблизости. Откуда в нем такая прыть — мы, наверное, сможем скоро догадаться по каким-нибудь косвенным признакам. Пока же стартуют новые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар с утра продолжил снижаться, но уже совсем не с той скоростью, что была в пятницу. Пока минус 0,2 копейки. Курс — 2,576.

Евро прибавил незаметные 0,15 копейки. Стоит 3,0419.

Российский рубль подешевел на 0,8 копейки. Курс — 3,3385 за сотню.

В пятницу доллар подешевел на 0,75 копейки и стоил 2,613 рубля. Евро потерял ровно столько же, 0,75 копейки, и опустился до 3,0743. Российский подешевел на 0,22 копейки, стоил 3,3526 белорусского за сотню.

 
 
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Прошлую неделю белорусский рубль закончил грозно и страшно, уронив всех, кто оказался поблизости. Откуда в нем такая прыть — мы, наверное, сможем скоро догадаться...
 
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