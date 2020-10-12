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Курсы валют: штиль после бури
Источник материала: Onliner
Прошлую неделю белорусский рубль закончил грозно и страшно, уронив всех, кто оказался поблизости. Откуда в нем такая прыть — мы, наверное, сможем скоро догадаться по каким-нибудь косвенным признакам. Пока же стартуют новые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар с утра продолжил снижаться, но уже совсем не с той скоростью, что была в пятницу. Пока минус 0,2 копейки. Курс — 2,576.
Евро прибавил незаметные 0,15 копейки. Стоит 3,0419.
Российский рубль подешевел на 0,8 копейки. Курс — 3,3385 за сотню.
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Прошлую неделю белорусский рубль закончил грозно и страшно, уронив всех, кто оказался поблизости. Откуда в нем такая прыть — мы, наверное, сможем скоро догадаться...
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