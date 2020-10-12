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Глава МИД ФРГ выступил за включение Лукашенко в санкционный список ЕС

12.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что ЕС следует расширить санкции против Беларуси, включив в них, в частности, президента страны Александра Лукашенко, сообщает агентство Bloomberg.




"ЕС должен расширить санкции против Беларуси", - приводит агентство слова Мааса, который прибыл на Совет ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам министра, он поддерживает идею включения Лукашенко в санкционный список ЕС.

"Маас выступает за включение Лукашенко в черный список ЕС", - сообщает Bloomberg.

Ранее в октябре совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов.

В частности, в него попали заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балабу.

Однако Лукашенко под санкции не попал. При этом, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Беларуси.
 
 
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил, что ЕС следует расширить санкции против Беларуси, включив в них, в частности, президента страны Александра Лукашенко,...
 
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