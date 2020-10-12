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Соболенко раскритиковали за молчание о ситуации в Беларуси, она нахамила в ответ

12.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пост Арины Соболенко в ее личном Инстаграм вызвал резкую реакцию пользователей. Первая ракетка Беларуси не осталась в долгу и обругала недовольных ее действиями, пишет kp.by.



Все началось с безобидного и абсолютно типичного для Инстаграма поста - Арина Соболенка опубликовала селфи, под которым написала, что ей непривычно видеть себя с макияжем, и спросила у своих подписчиков: они за макияж или натуральную красоту.

Однако реакция пользователей оказалась в разрез с бьютитемой. Подписчики посчитали, что спортсменке необходимо высказаться о поствыборной ситуации в Беларуси, репрессиях и жестких разгонах мирных протестующих, а не о макияже.

Больше тысячи лайков получил комментарий: «Стыдно, Арина, за тебя. Не все в мире измеряется деньгами. Есть моменты, когда такие, как ты, должны не молчать, а не косметику обсуждать». Еще один пользователь написал Соболенко: «Как неприятно, когда топы мочат, когда их коллеги сидят сутки».

В ответ Соболенко не стала выбирать выражения, подчеркивая, что комментаторы в отличие от нее не являются звездами спорта.
 
 
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Пост Арины Соболенко в ее личном Инстаграм вызвал резкую реакцию пользователей. Первая ракетка Беларуси не осталась в долгу и обругала недовольных ее действиями,...
 
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