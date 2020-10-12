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В Литве на выборах лидируют оппозиционные консерваторы

12.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После первого тура выборов в Сейм литовской республики в воскресенье, 11 октября, подсчитано 85 процентов избирательных бюллетеней. По предварительным данным, лидируют оппозиционные консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) набирает 23,2% голосов избирателей. Правящий Союз крестьян и "зеленых" Литвы (СЗК) набирает пока что 18,3%.



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Согласно последним данным, опубликованным на сайте Литовского национального радио и телевидения (LRT), следом идут Партия труда (ПТ) с предварительным результатом 10,5%, что позволяет ей вновь оказаться в парламенте, и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), у которой 9,7%.

Пятипроцентный барьер преодолевают впервые участвующая в выборах Партия свободы и оппозиционный Союз либералов. Участвующая в нынешней правительственной коалиции Литовская социал-демократическая партия труда (ЛСДПТ) пока не преодолевает пятипроцентного барьера, как и оставшиеся 10 партий, допущенных к голосованию. Результаты могут быть скорректированы после подсчета всех бюллетеней в больших городах, окончательные итоги первого тура объявят 12 октября

В выборах принимали участие 47,2% избирателей, что на три процента меньше, чем на предыдущих выборах. На явку могли повлиять связанные с пандемией особые условия, в которых проходят парламентские выборы. 

В литовском Сейме 141 депутатский мандат. Первый тур выборов определяет, кому достанутся 70 депутатских мест по партийным спискам. Второй тур по одномандатным округам пройдет 25 октября.
 
 
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После первого тура выборов в Сейм литовской республики в воскресенье, 11 октября, подсчитано 85 процентов избирательных бюллетеней. По предварительным данным,...
 
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