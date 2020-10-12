Банк Японии проведет испытания цифровой валюты









На первом этапе планируется протестировать основные функции цифровой валюты , в том числе способы ее выпуска и обращения.





Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты. После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.





Такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.





Указано, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии.





В то же время, отмечает агентство, Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».







