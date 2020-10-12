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Брат Дарьи Домрачевой рассказал о своем жестком задержании

12.10.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера во время жестких разгонов демонстрантов был избит и задержан брат Дарьи Домрачевой Никита. Сегодня он уже дома. Никита рассказал нам все подробности этого инцидента, а также подтвердил, что его задержание попало на видео.

Вот этот ролик:

— Вчера я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном.

Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его.

Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было.

Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и еще около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь.

В РУВД меня привезли с группой других задержанных. На мне не было обуви, она потерялась при задержании. Там из документов переписали мои данные, сфотографировали меня, показания никто не брал.

Спустя какое-то время приехала скорая. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков.

В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю.

Скорая забрала меня в 3-ю больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой.

— Вы говорили силовикам о том, кто вы? Кто ваша сестра?

— Нет.

— А что с велосипедом?

— Я просил жену поискать его там, где меня задержали, но его уже не было. Я переживаю за его судьбу.

— С Дашей уже говорили?

— Пока нет, но она знает о случившемся, она разговаривала с мамой.

 
Теги: Минск
 
 
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