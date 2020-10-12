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В Кореличском районе водитель Ford пытался объехать зайца и вылетел в кювет
Источник материала: Tut.by
Заяц спровоцировал серьезную аварию в Кореличском районе,
Происшествие случилось утром 10 октября вблизи деревни Волоки. По информации инспекторов, 68-летний водитель Ford на закруглении дороги увидел внезапно выбежавшего на дорогу зайца и попытался его объехать. В результате мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
Водитель Ford получил в аварии серьезные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. В ГАИ отметили, что он не был пристегнут ремнем безопасности.
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Происшествие случилось утром 10 октября вблизи деревни Волоки.
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