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В Кореличском районе водитель Ford пытался объехать зайца и вылетел в кювет

12.10.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заяц спровоцировал серьезную аварию в Кореличском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось утром 10 октября вблизи деревни Волоки. По информации инспекторов, 68-летний водитель Ford на закруглении дороги увидел внезапно выбежавшего на дорогу зайца и попытался его объехать. В результате мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Водитель Ford получил в аварии серьезные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. В ГАИ отметили, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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Происшествие случилось утром 10 октября вблизи деревни Волоки.
 
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