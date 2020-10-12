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В Сеть «слили» еще больше информации про iPhone 12 - известно практически все

12.10.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 октября компания Apple представит новые устройства — в том числе следующее поколение смартфонов iPhone. И, кажется, об аппаратах известно практически все — начиная от технических характеристик, дизайна и объема памяти и заканчивая ценами. Но теперь инсайдер Макс Вайнбах через профиль в Twitter под названием PineLeaks раскрыл оставшиеся подробности. Об этом пишет известное издание MacRumors.


Так, по мнению инсайдера, в Apple будут использовать «алгоритмы динамического зонирования» для более быстрого распознавания пользователей через систему фронтальных датчиков Face ID. При этом размер «челки» для Face ID уменьшится в ширину только в iPhone 12 Mini с размером экрана в 5,4 дюйма. Правда, из-за этого «козырек» увеличится в высоту.

Вайнбах пишет, что iPhone 12 получат улучшенную функцию цифрового зума (в диапазоне 25−30х), а в Pro-модели встроят оптическое увеличение — видимо, речь идет о зуме выше двукратного. Кроме того, «ночной режим» расширится на телефотокамеру. Ультраширокоугольные камеры, по сведениям инсайдера, будут способны захватывать больше света, что положительно скажется на качестве фото в условиях недостаточного освещения. А еще через «ширик», по крайне мере на Pro-моделях, якобы получится делать макрофото.

Кроме того, «старшие» iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут работать дольше от одного заряда аккумулятора по сравнению с аналогичными iPhone 11 Pro. Впрочем, время автономной работы iPhone 12 Mini по сравнению с обычным iPhone 11, вероятно, окажется меньшим.

Еще один популярный инсайдер — Джон Проссер — продолжает утверждать, что экранов с частотой в 120 Гц смартфоны не получат. И это — осознанный шаг производителя. Якобы обеспечить приемлемое время работы аппаратов от одного заряда при одновременно активных 5G и 120 Гц на данном этапе не вышло, и в Apple сделали выбор в пользу только 5G. Впрочем, полностью доверять Проссеру все же не стоит. Он ранее отличался как очень точными прогнозами, так и информацией, которая в конечном итоге не подтверждалось.

Напомним: Apple покажет как минимум четыре смартфона — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — с OLED-экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Процессором для новинок выступит Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), все устройства получат 5G-модемы, а также сдвоенные и строенные камеры. Объем постоянной памяти первых двух аппаратов начнется с отметки в 64 ГБ, Pro-версий — с 128 ГБ. А еще в коробках с девайсами не окажется проводных наушников и адаптеров питания.

В США смартфоны оценят так: iPhone 12 Mini — от 699 долларов, iPhone 12 — от 799 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple:

 
 
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Apple покажет как минимум четыре смартфона - iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
 
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