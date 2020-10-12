Под Бобруйском неизвестная машина переехала лежащего на дороге мужчину - он погиб

Источник материала: Tut.by

Возле деревни Бабино-1 под Бобруйском неизвестный на машине переехал лежащего на дороге мужчину, сообщает МВД. Пешеход погиб.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

ДТП произошло на трассе Минск — Гомель 10 октября, но в какое время — неизвестно. Машина и водитель также не установлены.

Известно, что погибший — 49-летний житель Бобруйского района. Он лежал на дороге, когда на него наехала машина, сообщили в МВД. Пострадавший получил смертельные травмы. Водитель скрылся.