|
Под Зельвой Renault в заносе влетел во встречный Peugeot: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали в аварии, которая произошла днем 11 октября под Зельвой,
По информации инспекторов, 65-летний водитель Renault ехал по трассе Барановичи — Волковыск — Гродно со стороны Зельвы в направлении Слонима. При обгоне большегруза он не справился с управлением и в заносе врезался во встречный Peugeot.
В результате ДТП водитель Renault и его 34-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. 31-летняя водитель Peugeot серьезно не пострадала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 11 октября на трассе Барановичи - Волковыск - Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)