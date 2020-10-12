Под Зельвой Renault в заносе влетел во встречный Peugeot: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в аварии, которая произошла днем 11 октября под Зельвой, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 65-летний водитель Renault ехал по трассе Барановичи — Волковыск — Гродно со стороны Зельвы в направлении Слонима. При обгоне большегруза он не справился с управлением и в заносе врезался во встречный Peugeot.





В результате ДТП водитель Renault и его 34-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. 31-летняя водитель Peugeot серьезно не пострадала.