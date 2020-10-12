Женщина, на которую Федор Бондарчук готов тратить миллионы. Как Паулина Андреева свела с ума мэтра кино

Источник материала: Tut.by

Она впорхнула в мир большого кино с песней в буквальном смысле слова. Исполнив эпизодическую роль в нашумевшем сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского, она, тем не менее, спела заглавную композицию для этого многосерийного фильма. И как спела: на следующий день композицию напевали все, кто хоть раз ее услышал. После этого роли посыпались на девушку как из рога изобилия, а на горизонте личной жизни замаячил не принц, а настоящий король из мира кино. Как же поступила сегодняшняя именинница Паулина Андреева? Узнаем, вспоминая биографию актрисы.

Паулина, а на самом деле — Екатерина Андреева — коренная петербуженка. Отец — предприниматель, мама — ландшафтный дизайнер. Катя росла в приятной, но шумной компании двух младших братьев, в родительском доме на Васильевском острове. После окончания школы она поступила на факультет журналистики, правда вскоре ужасно разочаровалась в будущей профессии и недолюбливает представителей прессы до сих пор.

— Когда я закончила школу, мама сказала: «Сначала овладей адекватной профессией, а потом уже иди в театральный, если не передумаешь». Почему-то она решила, что адекватная профессия — это журналист. На факультете журналистики в Питерском государственном университете я проучилась два года. А однажды встала утром с ощущением — все, пора. Журналисты — мои несостоявшиеся коллеги, правда, оставили мне мало шансов любить, уважать их и доверять им. Ну, такая уж профессия.

Екатерина переезжает в Москву и почти молниеносно поступает в МХАТ на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.

— У меня был сложный период, я была дерзкая, своенравная. Что удивительно, никто не может этого представить. Образ лирической героини «отклеился» от меня на втором курсе Школы-студии МХАТ. Мои мастера Роман Ефимович Козак и Дмитрий Владимирович Брусникин сделали вывод: «Брали мы тебя как лирическую героиню, но похоже, что имеет место быть расхождение. Не совсем, не совсем, мягко говоря.

С любимым преподавателем Дмитрием Брусникиным

Во время учебы у Екатерины появляется псевдоним — Паулина. Возможно начинающая актриса беспокоилась из-за ассоциации с тезкой — ведущей новостей на Первом канале. И уже Паулина Андреева стала быстро делать успехи на театральной сцене. Будучи студенткой только 3-го курса она попала в команду актеров в постановке Кирилла Серебренникова «Околоноля» на сцене «Табакерки». После окончания учебы Паулину приняли в труппу Московского Художественного театра имени А.П.Чехова. Здесь ее сразу ждали участие в постановках «Дом» по пьесе Евгения Гришковца и булгаковской «Мастер и Маргарита».

В кино Паулина дебютировала в криминальном сериале «Закон и порядок». Потом исполнила роль молодой героини Любови Толкалиной в мелодраме «Шальной ангел». Ну, а следующая работа девушки стала по-настоящему звездной. В сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» ей досталась достаточно проходная роль ресторанной певицы. Композитор картины Константин Меладзе, услышав, как актриса поет, предложил ей самой исполнить главный саундтрек, а не просто открывать рот в кадре:

— Она никогда не пела раньше. Мы записали песню дважды. Сначала она ее спела просто для того, чтобы я прикинул, как это может звучать. И во второй раз она записала песню набело, после окончания съемок. Разница была колоссальная. Прожив роль, она уже пела просто безупречно. Такое чудо. Со второй песней задача была сложнее, там поют все актеры, причем под аккомпанемент оркестра, похожего по составу инструментов на оркестр Утесова. И там нужна была точная стилизация под 1959−1961 годы.