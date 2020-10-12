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Шкляров рассказал адвокату о своих впечатлениях от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

12.10.2020 12:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В понедельник утром адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский встретился со своим подзащитным и рассказал о его впечатлениях от встречи.

«Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня Виталия – его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов – разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе», – рассказал Гашинский TUT.by.

После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался, что давно не был в бане.

«Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой», – рассказал адвокат.

Виталий Шкляров, как отметил Гашинский, не ожидал, что разговор будет настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу.

По словам Гашинского, Виталий сказал, что это первые человеческие выходные за три месяца.

Адвокат считает, что по политическим заключенным уже принято решение.

«Кажется, что эта встреча – начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано», – резюмировал он.

 
 
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В понедельник утром адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский встретился со своим подзащитным и рассказал о его впечатлениях от встречи.
 
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