|
Шкляров рассказал адвокату о своих впечатлениях от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ
12.10.2020 12:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В понедельник утром адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский встретился со своим подзащитным и рассказал о его впечатлениях от встречи.
«Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня Виталия – его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов – разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе», – рассказал Гашинский TUT.by.
После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался, что давно не был в бане.
«Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой», – рассказал адвокат.
Виталий Шкляров, как отметил Гашинский, не ожидал, что разговор будет настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу.
По словам Гашинского, Виталий сказал, что это первые человеческие выходные за три месяца.
Адвокат считает, что по политическим заключенным уже принято решение.
«Кажется, что эта встреча – начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано», – резюмировал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник утром адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский встретился со своим подзащитным и рассказал о его впечатлениях от встречи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)