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Доллар упал ниже 2,58 рубля. Что происходит на валютном рынке в начале рабочей недели

12.10.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепляется ко всем трем основным валютам. На это отреагировали обменники, доллар в обменниках некоторых банков сейчас можно купить дешевле 2,58 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,16% — до 2,5739 рубля, евро — на 0,05% (до 3,0388 рубля), российский рубль — на 0,28% (до 3,3372 рубля за 100 российских рублей). Данные на 10.36.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,578 рубля (Абсолютбанк и банк Дабрабыт). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке — 2,575 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,1 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке и Франсабанке — 3,045 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке и Paritetbank — 3,038 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился ко всем трем основным валютам. На это отреагировали обменники, доллар в...
 
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