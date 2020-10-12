Идет похолодание: от +3 днем. Коммунальщики включают батареи

Источник материала: Onliner

Белгидромет заметил на дальних подступах настоящее похолодание. Вообще-то, это просто октябрь приходит сам в себя после аномального тепла. И пытается соответствовать норме. Хоть бы не перестарался... К концу недели страна должна порядочно остыть, а минские власти уже объявили о превентивном включении отопления.

Вообще-то, Гродненщина уже почувствовала перемены (там от 9 тепла днем и дожди), а на Гомельщине еще можно купаться (до +19 и солнце сквозь облака).

Все рухнет в пятницу. Новый диапазон дневных температур до конца недели — от 3 на севере до 10 на юге.

Что будет дальше — пока не видно. Доживем до пятницы и посмотрим.