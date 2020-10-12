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Идет похолодание: от +3 днем. Коммунальщики включают батареи
Источник материала: Onliner
Вообще-то, Гродненщина уже почувствовала перемены (там от 9 тепла днем и дожди), а на Гомельщине еще можно купаться (до +19 и солнце сквозь облака).
Все рухнет в пятницу. Новый диапазон дневных температур до конца недели — от 3 на севере до 10 на юге.
Что будет дальше — пока не видно. Доживем до пятницы и посмотрим.
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Белгидромет заметил на дальних подступах настоящее похолодание. Вообще-то, это просто октябрь приходит сам в себя после аномального тепла. И пытается...
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