ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идет похолодание: от +3 днем. Коммунальщики включают батареи

12.10.2020 12:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белгидромет заметил на дальних подступах настоящее похолодание. Вообще-то, это просто октябрь приходит сам в себя после аномального тепла. И пытается соответствовать норме. Хоть бы не перестарался... К концу недели страна должна порядочно остыть, а минские власти уже объявили о превентивном включении отопления.

Вообще-то, Гродненщина уже почувствовала перемены (там от 9 тепла днем и дожди), а на Гомельщине еще можно купаться (до +19 и солнце сквозь облака).

Все рухнет в пятницу. Новый диапазон дневных температур до конца недели — от 3 на севере до 10 на юге.

Что будет дальше — пока не видно. Доживем до пятницы и посмотрим.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет заметил на дальних подступах настоящее похолодание. Вообще-то, это просто октябрь приходит сам в себя после аномального тепла. И пытается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Бобруйском неизвестная машина переехала лежащего на дороге мужчину - он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика