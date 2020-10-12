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Сегодня в Минске начнут включать отопление. Его впервые включают так рано

12.10.2020 12:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Решение о начале отопительного сезона в столице принято. Об этом во время оперативного совещания в понедельник сообщил Владимир Кухарев, пишет Telegram-канал «Минск. Официально».

Включение систем отопления будет производиться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.

— К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления, — сказал В. Кухарев. Он подчеркнул, что главам администраций и городским службам необходимо взять на контроль запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. Если есть необходимость, организовать круглосуточную работу бригад, усилить на этот период режим работы городской аварийной службы.

— За 10 дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены, — заключил глава города.

Напомним, согласно правилам тепло потребителям первой группы начинают подавать при установившейся в течение пяти дней среднесуточной температуре ниже 10 градусов. Для жилфонда отопительный сезон наступает после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше 8 градусов. Однако в этом году батареи почему-то начали греть гораздо раньше обычного.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о начале отопительного сезона в столице принято. Об этом во время оперативного совещания в понедельник сообщил Владимир Кухарев, пишет Telegram-канал «Минск....
 
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