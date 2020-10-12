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Адвокат Шклярова доволен встречей Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

12.10.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Адвокат политзаключенного Виталия Шклярова Антон Гашинский положительно отозвался о прошедшей в субботу в СИЗО КГБ встрече Лукашенко с политзаключенными. Адвокату удалось провести встречу с Шкляровым сегодня утром, благодаря которой удалось получить подтверждение того, что Сергей Тихановский также стал участником встречи.

«Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня Виталия — его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов — разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе, — рассказал Гашинский, которог цитирует tut.by.

После встречи, уже при прощании, когда Шкляров жал руку Лукашенко, он пожаловался, что давно не был в бане.

«Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой. Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все что произошло было большой неожиданностью для него — он не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца», - рассказал Гашинский.

Гашинский считает, что по политическим заключенным уже принято решение.

«Кажется, что эта встреча — начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано», — резюмировал адвокат.

 
 
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Адвокат политзаключенного Виталия Шклярова Антон Гашинский положительно отозвался о прошедшей в субботу в СИЗО КГБ встрече Лукашенко с политзаключенными....
 
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