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Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие" и перенести их "на все органы власти".
В понедельник он заслушал доклад о развитии национальной налоговой системы, присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
Лукашенко говорил, что получил записку с предложениями о перераспределении полномочий. Он считает, что "в основном это правильно: правительство и другие органы власти... догружать".
На совещании у Александра Лукашенко было заявлено о необходимости совершенствования налоговой системы, которая в результате должна быть "простой и понятной для всех граждан".
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Александр Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие" и перенести их "на все органы власти".
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