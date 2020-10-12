В понедельник он заслушал доклад о развитии национальной налоговой системы, присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.





Лукашенко говорил, что получил записку с предложениями о перераспределении полномочий. Он считает, что "в основном это правильно: правительство и другие органы власти... догружать".





На совещании у Александра Лукашенко было заявлено о необходимости совершенствования налоговой системы, которая в результате должна быть "простой и понятной для всех граждан".