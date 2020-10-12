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Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие"

12.10.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие" и перенести их "на все органы власти".

В понедельник он заслушал доклад о развитии национальной налоговой системы, присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Лукашенко говорил, что получил записку с предложениями о перераспределении полномочий. Он считает, что "в основном это правильно: правительство и другие органы власти... догружать".

На совещании у Александра Лукашенко было заявлено о необходимости совершенствования налоговой системы, которая в результате должна быть "простой и понятной для всех граждан".
 
 
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Александр Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие" и перенести их "на все органы власти".
 
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