ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госконтроль договорился с Минфином: финансовая милиция будет получать вознаграждения за резонансные дела

12.10.2020 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля, Минфин и Минтруда утвердили инструкцию о порядке выдачи вознаграждений сотрудникам органов финансовых расследований КГК и гражданам за активное участие в борьбе с преступностью.




Особенность документа в том, что он не содержит ни критериев, ни сумм поощрений или их границ.

Так, например, в инструкции говорится, что предлагаемые размеры сумм вознаграждения указываются в рапорте на имя председателя КГК в зависимости от конкретного вклада в выявление, изобличение, обезвреживание и задержание лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления.

Выдача вознаграждения работнику финансовой милиции или гражданину производится в торжественной обстановке председателем КГК либо директором департамента не позднее месяца со дня издания приказа о выдаче вознаграждения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля, Минфин и Минтруда утвердили инструкцию о порядке выдачи вознаграждений сотрудникам органов финансовых расследований КГК и гражданам за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идет похолодание: от +3 днем. Коммунальщики включают батареи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика