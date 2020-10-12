Госконтроль договорился с Минфином: финансовая милиция будет получать вознаграждения за резонансные дела













Особенность документа в том, что он не содержит ни критериев, ни сумм поощрений или их границ.





Так, например, в инструкции говорится, что предлагаемые размеры сумм вознаграждения указываются в рапорте на имя председателя КГК в зависимости от конкретного вклада в выявление, изобличение, обезвреживание и задержание лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления.





Выдача вознаграждения работнику финансовой милиции или гражданину производится в торжественной обстановке председателем КГК либо директором департамента не позднее месяца со дня издания приказа о выдаче вознаграждения.