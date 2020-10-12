В Беларусь прибыл новый апостольский нунций









В международном аэропортe «Минск» официального представителя Папы Римского встречали сотрудники апостольской нунциатуры в Беларуси, представители Костела и властей.





После прилета Анте Йозич направился в апостольскую нунциатуру в Минске.





Йозич был назначен апостольским нунцием в Беларуси в мае. В сентябре Йозич принял епископский сан.