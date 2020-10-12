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В Беларусь прибыл новый апостольский нунций
Источник материала: Партизан
11 октября в Беларусь прибыл новый апостольский нунций Анте Йозич, сообщает
В международном аэропортe «Минск» официального представителя Папы Римского встречали сотрудники апостольской нунциатуры в Беларуси, представители Костела и властей.
После прилета Анте Йозич направился в апостольскую нунциатуру в Минске.
Йозич был назначен апостольским нунцием в Беларуси в мае. В сентябре Йозич принял епископский сан.
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11 октября в Беларусь прибыл новый апостольский нунций Анте Йозич, сообщает catholic.by.
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