Тихановский был на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ: это он - неопознанный человек в кепке

TUT.by со слов Шклярова, на встрече были Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, которых политтехнолог увидел впервые. Разговор шел о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе. Как сообщил Гашинскийсо слов Шклярова, на встрече были Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, которых политтехнолог увидел впервые. Разговор шел о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе.





Виталий Шкляров также сказал, что после окончания встречи пожаловался Лукашенко на то, что давно не был в бане. Тот приказал организовать. В результате всех отвезли в баню без конвоя, дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой. Где они при этом находились, Шкляров не знает.





«Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все что произошло было большой неожиданностью для него — он не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу», — цитирует портал Гашинского.





После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался, что давно не был в бане.

— Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой. Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него — он не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца.

Гашинский считает, что по политическим заключенным уже принято решение.

— Кажется, что эта встреча — начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано, — резюмировал адвокат.

На встрече в субботу присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей. Рабцевичу и Воскресенскому в субботу изменили меру пресечения.

В сюжетах, которые вышли на госТВ, а также в телеграм-канале «Пул первого», показали крупным планом почти всех участников встречи, в кадре только невозможно опознать мужчину в темной кепке, который сидит между юристами Знаком и Салеем. Не исключено, что это Сергей Тихановский.

За столом находилось как минимум 12 человек, помимо Лукашенко.

Двух участников встречи - Воскресенского и Рабцевича - уже перевели из СИЗО под домашний арест.