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Операция прикрытия: что хотела замаскировать власть

12.10.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Развитие сюжета не будет линейным. Нас ждет еще не один сюрприз.

Операция прикрытия: что хотела замаскировать власть
Фото ВВС
Эскалация насилия в отношении мирных манифестантов призвана продемонстрировать, что власть, декларируя готовность к диалогу, в отношении уличных акций никаких компромиссов не допускает.

Как писала ранее «Салідарнасць», субботний визит Александра Лукашенко в СИЗО имел побочные эффекты, весьма неприятные для высокопоставленного гостя изолятора. В частности, беспрецедентный «обмен мнениями» в «американке» многими был воспринят в качестве доказательства того, что позиции власти не столь прочны, как она пытается показать.

Убедить всех в обратном была призвана устроенная в воскресенье демонстрация силы. Однако резко повышенный градус агрессии со стороны ОМОНа и прочих «блюстителей порядка» вряд ли в состоянии заретушировать очевидное.

18 августа Лукашенко так характеризовал состав Координационного совета: «Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты». 10 октября он сел с членами КС за одним столом.

Тогда же глава Беларуси заявлял, что расценивает создание совета как «попытку захвата власти». Сейчас Лукашенко обсуждал с представителями КС «важнейшие темы политики и экономики».

Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция.

Александр Лукашенко, 8.09.2020

А вот, поди ж ты, минул месяц, и жизнь заставила. И на официальном сайте президента мероприятие названо «встречей с представителями оппозиционных политических движений», а Telegram-канал «Пул Первого» именовал собеседников Лукашенко «членами так называемого координационного совета и объединенного штаба».

Понятно, что это еще не переговоры, а попытка власти, с одной стороны, навязать свой формат «диалога», а, с другой, расколоть сторонников перемен на «умеренных» и «радикалов» (тех, кто выходит на улицу). Из СИЗО выпустили бизнесмена, которого удалось сломать, и поручили ему готовить предложения по поправкам в Конституцию. Более того, рассматривается вопрос «по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе».

В общем, сложилась любопытная ситуация. Лукашенко вроде бы контролирует ситуацию в целом, но при этом происходит ряд событий, которые им явно не планировались. Это и продолжающиеся уже третий месяц уличные протесты, и формат инаугурации, которую пришлось готовить в обстановке секретности и проводить внезапно, никак не анонсируя, и, собственно, посещение СИЗО.

«Операция прикрытия», которую устроила власть на воскрес м марше, не только не решила проблем, но и создала новые. Лукашенко наглядно продемонстрировал, что не собирается разговаривать с улицей, однако месяц назад и встреча с членами Координационного совета не предполагалась. И никто не знает, что будет завтра. Ясно одно: теперь это уже зависит не только от власти.

Развитие сюжета не будет линейным. На фоне призывов к диалогу вполне вероятно усиление репрессий. Но компенсировать насилием ослабление своих позиций власть едва ли сможет. И нас ждет еще не один сюрприз, подобный визиту Лукашенко в «американку».  
 
 
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