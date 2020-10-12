Встреча с оппозицией: Лукашенко провел переговоры в СИЗО КГБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных движений. Общение прошло в Следственном изоляторе КГБ. Весь день эту тему обсуждали в интернете, передает телеканал «МИР 24».

Общение длилось больше четырех часов. Лукашенко выслушал всех. Затронули широкий круг вопросов. Основные темы касались политики и экономики. Также говорили и о внесении изменений в Конституцию Беларуси.

«Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Я подумал, что, исходя из упреков ваших сторонников, самое радикальное предложение по всем вопросам, не надо зацикливаться на Конституции. Половина, я знаю здесь юристы, и они прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире», – сказал Лукашенко.

Подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальными.