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Встреча с оппозицией: Лукашенко провел переговоры в СИЗО КГБ
12.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных движений. Общение прошло в Следственном изоляторе КГБ. Весь день эту тему обсуждали в интернете, передает телеканал «МИР 24».
Общение длилось больше четырех часов. Лукашенко выслушал всех. Затронули широкий круг вопросов. Основные темы касались политики и экономики. Также говорили и о внесении изменений в Конституцию Беларуси.
Подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальными.
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Общение длилось больше четырех часов. Основные темы касались политики и экономики.
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